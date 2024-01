Gary Graham, attore di Star Trek, è morto a 73 anni

L'interprete statunitense noto per il ruolo del detective Matthew Sikes, protagonista del franchise di fantascienza “Alien Nation”, e per il personaggio dell'ambasciatore vulcaniano Soval nella serie televisiva “Star Trek: Enterprise” si è spento lo scorso lunedì 22 gennaio per arresto cardiaco in un ospedale di Spokane, nello Stato di Washington. La notizia è stata riportata nelle scorse ore da The Hollywood Reporter. Il magazine è stato informato dalla moglie, con cui il divo era sposato da quasi 25 anni

Addio a Gary Graham, l'attore americano famoso per aver interpretato il personaggio del detective Matthew Sikes, protagonista del franchise di fantascienza Alien Nation, e il personaggio dell'ambasciatore vulcaniano Soval nella serie televisiva Star Trek: Enterprise.

Graham è morto all'età di 73 anni lo scorso lunedì 22 gennaio a causa di un arresto cardiaco in un ospedale di Spokane, nello Stato di Washington.

La notizia è stata riportata nelle scorse ore dall’edizione americana di The Hollywood Reporter. A informare la rivista è stata la moglie stessa del defunto, Becky Graham, con cui il divo era sposato da quasi 25 anni.



Nato il 6 giugno 1950 a Long Beach, California, Gary Rand Graham ha iniziato a comparire in televisione a metà degli anni '70 in programmi come Eight Is Enough, Starsky and Hutch e Police Woman prima di farsi notare nel thriller Hardcore (1978), diretto da Paul Schrader.

È stato sposato tre volte, e l'attuale terza moglie è Becky Graham (colei che ha informato The Hollywood Reporter e anche altri media americani). Oltre alla consorte, lascia una figlia di nome Haley e due sorelle, Colleen e Jeannine.

La sua prima moglie, l'attrice Susan Lavelle (la quale ha interpretato un’aliena che arriva sul pianeta Terra, chiamata Usher, in un episodio di Alien Nation), ha pubblicato la notizia della morte del suo ex marito su Facebook. Potete vedere il suo post in fondo a questo articolo.