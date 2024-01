6/12 ©Webphoto

I MISERABILI - In questo periodo ha anche iniziato a lavorare assiduamente per la televisione. Nel 2000 è stato Marius Pontmercy nella miniserie I miserabili, diretta da Josée Dayan e basata sul romanzo di Victor Hugo. In Francia è stata acclamata come un ottimo prodotto, anche grazie a un cast che comprendeva Gérard Depardieu, John Malkovich, Charlotte Gainsbourg, Asia Argento, Jeanne Moreau e Giovanna Mezzogiorno