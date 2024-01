Golden Globe 2024, annunciato il primo round di presentatori

Cinema

Da The Fabelmans a Gli spiriti dell'isola, sono tanti i film premiati nell'edizione 2023 dei Golden Globe. Ma dove si possono vedere le pellicole insignite dei prestigiosi globi d'oro? Scopriamolo in questa gallery

Il premio per la Miglior regia è andato a Steven Spielberg per il suo autobiografico The Fabelmans, che ha portato a casa anche la categoria Miglior film drammatico. La pellicola è attualmente in programmazione al cinema