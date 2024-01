Dal 1° febbraio 2024 arriverà nei cinema italiani con Eagle Pictures la pellicola che racconta la vera storia della famiglia di wrestler Von Erich. Diretta da Sean Durkin, è incentrata su una dinastia di lottatori che dagli anni ’60 hanno contribuito a rendere leggendario e popolare il wrestling professionale. Ecco il video che anticipa ciò che vedremo sul grande schermo



È uscito il trailer italiano di The Warrior - The Iron Claw, la pellicola che racconta la vera storia della famiglia di wrestler Von Erich. Diretta da Sean Durkin (La fuga di Martha), è incentrata su una dinastia di lottatori che dagli anni ’60 hanno contribuito a rendere leggendario e assai popolare il wrestling professionale, i Von Erich appunto.

Il film arriverà nei cinema italiani a partire dal 1° febbraio 2024 con Eagle Pictures.

Sarà raccontata la vera storia dei fratelli Von Erich, inseparabili colleghi, parenti e amici che nei primi anni Ottanta hanno scritto a caratteri cubitali la storia del wrestling. Vedremo ricostruite le loro incredibili storie, tra tragedie e trionfi, all’ombra di un padre/allenatore/padrone. La pellicola narra l’impresa pazzesca della ricerca dell’immortalità su un palcoscenico sportivo incredibile come solo il ring da wrestling sa essere.



The Warrior - The Iron Claw è interpretato da Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson rispettivamente nei panni di Kevin, Kerry e David Von Erich. Il cast include anche Maura Tierney, Holt McCallany, Stanley Simons, Brady Pierce, Lily James e il vero wrestler Ryan Nemeth. Il film è prodotto da Sean Durkin, Juliette Howell, Angus Lamont e Tessa Ross.



La pellicola presentata in anteprima mondiale a Dallas

Il film è stato presentato in anteprima mondiale a Dallas, in Texas (che non a caso era la terra natale dei Von Erich), la stessa sera in cui si è concluso lo sciopero del SAG-AFTRA. Molti attori hanno appreso la notizia della fine dello sciopero proprio sul red carpet di questo film, tramite i giornalisti che li stavano intervistando.



Il regista e produttore canadese Durkin è un nome di spicco del cinema indipendente. Ha vinto il Dramatic Directing Award al Sundance Film Festival 2011 per La fuga di Martha (2011). E il suo cortometraggio, Mary Last Seen (che tratta la stessa storia sviluppata poi nel film La fuga di Martha), ha vinto il premio per il miglior cortometraggio alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2010. Nel 2013 Durkin ha diretto la serie drammatica di Channel 4 Southcliffe con Sean Harris e Rory Kinnear. Il suo secondo lungometraggio si intitola The Nest – L’inganno ed è uscito nel 2020. Di recente il regista ha diretto i primi tre episodi della serie televisiva Dead Ringers, con doppia protagonista Rachel Weisz nel doppio ruolo delle gemelle Mantle (in quella che è una versione al femminile dei gemelli Beverly e Elliot Mantle interpretati da Jeremy Irons nel celebre thriller Inseparabili diretto da David Cronenberg nel 1988).

La famiglia Von Erich è la protagonista di The Warrior - The Iron Claw

Il blasone Von Erich è quello di una famiglia di wrestling professionisti americani. Originari del Texas, il loro vero cognome è Adkisson, tuttavia ciascuno dei componenti della famiglia che si è dedicato al wrestling ha usato il nome da ring “Von Erich”, dal nome del patriarca di famiglia, Fritz Von Erich (Jack Adkisson).

Svariate morti e tragedie accadute a tutti i membri della dinastia Adkisson-Von Erich hanno dato il la a un mito su una presunta maledizione che affliggerebbe questi individui. L’espressione “maledizione Von Erich” viene addirittura utilizzata per riferirsi a una catena di eventi catastrofici, per capire quanto questa famiglia e la sorte infausta che le è toccata siano celebri.



Potete guardare il trailer ufficiale italiano di The Warrior - The Iron Claw nel video che trovate in alto, in testa all'articolo.

