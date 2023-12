2/14 ©Getty

Per Beals, scoperta dal regista britannico Adrian Lyne quasi per caso, il cinema non era esattamente il primo obiettivo. Dopo l'exploit di Flashdance, l'attrice, poco più che ventenne, tornò ai suoi studi a Yale per tre anni conseguendo la laurea con lode in letteratura americana nel 1986. Nata da un commerciante afroamericano di Chicago e da un'istitutrice irlandese, Jennifer Beals colpì tutti da subito per la sua particolare bellezza spontanea che ha mantenuto intatta col passare del tempo. In foto, l'attrice nel 2017