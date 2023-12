The Good House, il film è in prima tv su Sky e Now

L'attrice americana è la protagonista di un ritratto perfidamente divertente di un'agente immobiliare, alle prese con una nuova storia d'amore che farà riaffiorare il suo tormentato passato. In prima tv Domenica 17 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand

Arriva in prima tv su Sky THE GOOD HOUSE, in cui Sigourney Weaver è la protagonista di un ritratto perfidamente divertente di un'agente immobiliare, alle prese con una nuova storia d'amore che farà riaffiorare il suo tormentato passato, domenica 17 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Nel casr anche Kevin Kline, Morena Baccarin, Rob Delaney. La sceneggiatura è di Thomas Bezucha e Maya Forbes & Wally Wolodarsky ed è basata sul romanzo omonimo di Ann Leary. La regià e firmata da Maya Forbes & Wally Wolodarsky