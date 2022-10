Una donna in carriera, Sigourney Weaver sul reboot di Selena Gomez

L'attrice di Alien è pronta a passare il testimone ufficialmente per il nuovo adattamento della pellicola Condividi

Sigourney Weaver ha recitato nel cult del 1988 Una Donna in Carriera al fianco di Melanie Griffith ed Harrison Ford e ha definito una bellissima idea un eventuale reboot del film durante l'evento Elle's Women che si è tenuto a Los Angeles questa settimana. "Penso sia bello volerlo fare di nuovo" ha detto l'attrice, aggiungendo: "vista sotto una nuova luce, è interessante pensare a Katharine Parker che fa il doppio gioco della sua assistente nel mondo di oggi. Sarebbe peggio? Farebbe davvero schifo. Quindi non so, sono davvero entusiasta di vederlo". Selena Gomez avrebbe annunciato di voler produrre il reboot e Weaver sembra d'accordo.

Una donna in carriera: la trama dell’originale approfondimento Selena Gomez, in trattativa per il reboot di Una donna in carriera Diretto da Mike Nichols, Una Donna in Carriera raccontava la storia di Katharine Parker, una donna che ruba un’idea imprenditoriale a Tess, una receptionist, senza darle il dovuto merito. Quando Katharine finisce in ospedale per un infortunio alla gamba, Tess cerca vendetta contro il suo capo fingendo di avviare un accordo con il broker di investimenti Jack (Harrison Ford), a cui si avvicina prima di apprendere che è coinvolto con Katharine.

Una donna in carriera: cosa sappiamo del reboot GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Il successo del film degli anni 80 ha portato a un adattamento televisivo di breve durata del 1990 con Sandra Bullock e uno spettacolo a Broadway con la musica di Cindy Lauper. EW ha riferito questa estate che Selena Gomez avrebbe prodotto un remake di Una Donna in Carriera per Hulu, con Ilana Peña incaricata di scrivere la sceneggiatura. I dettagli della trama e del cast sono ancora sconosciuti, anche se forse Gomez sarà la protagonista. Per quanto riguarda il desiderio di Weaver di fare un cameo nel reboot, ha scherzato dicendo: "Non mi impongo e non pretendo niente. Non riesco a pensare a cosa interpreterei tranne la persona anziana che gestisce l'agenzia, [ma] sono sicura che potrebbe escogitare qualsiasi cosa."