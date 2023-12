È morto Andre Braugher, la star di "Brooklyn Nine-Nine" aveva 61 anni

Come ha fatto sapere il suo agente, l'attore si è spento a causa di una breve malattia. Era conosciuto per aver recitato in diversi film e serie tv di successo e uno dei suoi ruoli più famosi è stato quello del capitano di Polizia Raymond Holt

È morto a 61 anni l’attore statunitense Andre Braugher. Come ha fatto sapere il suo agente, e come confermato da Variety , la star si è spenta a causa di una breve malattia. Braugher era conosciuto per aver recitato in diversi film e serie tv di successo, tra cui la sitcom Brooklyn Nine-Nine, dove interpretava Raymond Holt, il capitano del distretto di polizia di New York al centro delle vicende della serie.

Dagli esordi al successo

Nato a Chicago nel 1962, si era laureato a Stanford e poi aveva frequentato la Juilliard School. Aveva esordito in tv recitando nella serie Kojak, nel 1989. Nello stesso anno arrivò la prima apparizione al cinema con Glory – Uomini di gloria. Interpretò poi diversi ruoli in vari film come Schegge di paura, City of Angels, I Fantastici 4 e Silver Surfer. Famosa anche la sua partecipazione alla serie tv Homicide: Life on the Street. Più recentemente, nel 2022, aveva preso parte al film She Said, sui giornalisti del New York Times che hanno raccontato la storia degli abusi sessuali sulle donne da parte di Harvey Weinstein.

Vincitore di due Emmy

Proprio nel ruolo del detective Frank Pembleton in Homicide: Life on Street, nel 1998, l'attore vinse un Emmy. Il secondo Emmy invece è del 2006, per l'interpretazione nlla mini serie tv Thief. Braugher, in totale, ha ricevto 11 nomination agli Emmy nella sua carriera.