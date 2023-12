Netflix sta attualmente girando un nuovo film su Annibale, diretto da Antoine Fuqua. L'avventura, però, non è partita nel migliore dei modi.

Il primo giorno di riprese ha visto montare le proteste. Il motivo? Il ruolo del condottiero è andato a Denzel Washington, considerato troppo "anziano" ma - soprattutto - troppo lontano dal vero Annibale. Che era un bianco semita, e che fu uno dei più grandi strateghi militari della storia.

Le proteste contro l'Annibale di Denzel Washington

Il dibattito, cominciato sul web, è arrivato anche in Parlamento. Giovedì 30 novembre, nel corso dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP), mentre in plenaria si discuteva il bilancio del Ministero degli Affari Culturali nel quadro della Legge Finanziaria 2024, la deputata Yassine Mami ha interrogato il ministro Hayet Ketat Guermazi sul progetto Netflix. "Non abbiamo informazioni sul contenuto. C'è il rischio di falsificare la storia", ha detto. "Il Ministero dovrebbe prendere posizione sull'argomento." Per Mami, che è anche presidente della commissione Turismo, Cultura e Servizi, si tratta di “difendere l'identità tunisina” e ascoltare “le reazioni della società civile”. "È finzione, è un loro diritto. Annibale è un personaggio storico, anche se siamo tutti orgogliosi che sia tunisino... Cosa potremmo fare?" ha affermato il Ministro della Cultura, che vede nel blockbuster americano un'opportunità per dare visibilità al suo Paese. "Ciò che mi interessa è che girino anche solo una sequenza in Tunisia e che questa venga menzionata", ha detto. "Vogliamo che la Tunisia torni ad essere una piattaforma per il cinema straniero". In passato, il Paese ha ospitato infatti numerose riprese cinematografiche, tra cui I predatori dell'arca perduta di Steven Spielberg, Il paziente inglese di Anthony Minghella e i primi quattro capitoli della saga di Star Wars di George Lucas.