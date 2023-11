I Delitti del BarLume, il trailer delle nuove storie. VIDEO

Le amatissime commedie a tinte gialle tornano con tre nuove storie: “Il pozzo dei desideri”, “La girata” e “Sopra la panca”. Guest star d'eccezione: Orietta Berti, Marco Messeri, Francesco Motta e Sandro Veronesi. L'appuntamento è previsto per il 12, il 19 e il 26 gennaio in esclusiva su SKY Cinema e in streaming solo su NOW. Il primo film "Il pozzo dei desideri" sarà presentato fuori concorso al 41esimo Torino Film Festival, domenica 26 novembre