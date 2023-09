I Delitti del BarLume, continuano le riprese dell'undicesima stagione

Nella cittadina toscana di Follonica, continuano le riprese delle nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e da Palomar liberamente ispirata al mondo della serie I delitti del BarLume di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore), che arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

È di sicuro una delle serie Sky Original più seguite di sempre. Sicuramente la più longeva, visto che prossimanete arriverà la stagione numero 11 . Proprio in questi ultimi giorni si stanno, infatti concludendo nella cittadina toscana di Follonica, le riprese delle nuove storie che vedremo dal prossimo gennaio in esclusiva su Sky e NOW.

Cresce dunque l’attesa per vedere il cast all'opera e soprattutto trapela anche dalle parole del sindaco di Follonica Andrea Benini, la soddisfazione di aver scelto come location delle riprese la cittadina toscana. "Siamo felicissimi che Follonica sia stata scelta per girare alcune scene di questa fortunata serie tv – ha detto il sindaco –. La città ha dato il suo patrocinio e abbiamo offerto tutta la nostra collaborazione, con il sostegno fondamentale degli uffici, per far sì che le riprese vadano nel migliore dei modi. Si tratta di un modo per far conoscere sempre di più la nostra città anche attraverso il piccolo schermo: una bella vetrina per Follonica". approfondimento I Delitti del BarLume, la prima clip della stagione 11

Alla regia ci sarà ancora una volta Roan Johnson - che delle storie è anche produttore creativo - e Milena Cocozza. Confermatissimo il cast con tutti i personaggi che hanno reso celebre il “BarLume”: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino il Commissario Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo), Marcello Marziali (Gino) sono i “vecchini”. E ancora Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia). La sceneggiatura è di Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. Nella prossima stagione, che si comporrà di tre nuove storie, anche due guest d’eccezione: l’iconica Orietta Berti e il cantautore Motta, al suo ritorno sul set della collection dopo la partecipazione dello scorso anno. Un morto in un pozzo, uno in mare e uno ucciso durante una battuta di caccia: nuova estate nuove grane, ma tra risate e brillanti intuizioni i nostri eroi ce la faranno come sempre.

I DELITTI DEL BARLUME – L’undicesima stagione prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW