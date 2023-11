Leo, esce su Netflix il film d'animazione con Edoardo Leo doppiatore

Arriva oggi, martedì 21 novembre, su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) un nuovo film d'animazione intitolato Leo che vede protagonista un lucertolone. Per la versione italiana, il protagonista Leo è doppiato proprio da un Leo: si tratta di Edoardo Leo!



“Se non volete dare credito a spiegazioni ultraterrene, potreste pensare che l'ufficio marketing in Italia del colosso streaming abbia preso sul serio una battuta lanciata da uno dei loro dipendenti il quale, sghignazzando, avrebbe detto qualcosa come ‘E se lo facessimo doppiare da... ahaha’”, si legge sul sito di Coming Soon.



L’attore italiano, doppiatore, sceneggiatore e regista Edoardo Leo aveva già dato la voce a Timon, il suricato de Il Re Leone (2019). Questa volta invece è l’interprete dell’ugola di un lucertolone di 74 anni suonati. Come si può ben intuire, l’interpretazione vocale di un quasi ottuagenario ha richiesto un impegno più intenso.



Potete guardare il trailer ufficiale di Leo, in arrivo oggi su Netflix, nel video che trovate in fondo a questo articolo.