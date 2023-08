Leo, il teaser del nuovo film d'animazione Netflix

La piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha annunciato che la pellicola uscirà il 21 novembre

approfondimento I migliori film in streaming e al cinema di agosto 2023

Il protagonista decide così di escogitare una fuga per realizzare tutti i suoi sogni tra avventure, incontri incredibili e tanto divertimento. Il canale YouTube di Netflix Italia ha pubblicato il teaser della pellicola mostrandone le prime immagini ufficiali; la voce di Leo nella versione originale del film è di Adam Sandler.

Parallelamente, Netflix ha rilasciato anche la sinossi nella didascalia del filmato: “Con il suo inconfondibile stile, l'attore e comico Adam Sandler (Hotel Transylvania, Prima o poi me lo sposo) assicura grandi risate in questa commedia musicale animata di formazione sull'ultimo anno di una scuola elementare visto attraverso gli occhi di un animaletto domestico. Ormai da decenni l'esausta lucertola settantaquattrenne Leo (Sandler) è intrappolata nella stessa classe di una scuola della Florida in compagnia di una tartaruga (Bill Burr)”.

Il testo prosegue: “Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo pianifica la fuga per provare l'ebbrezza della vita all'esterno, ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida. La sua lista dei desideri si farà alquanto strana, ma completarla sarà un compito sorprendentemente gratificante…”.