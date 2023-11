Addio a Roger Kastel, autore del poster de Lo Squalo

L'artista aveva 92 anni ed era noto in tutto il mondo per aver realizzato uno dei manifesti più iconici nella storia del cinema. Sua anche la locandina di L'Impero colpisce ancora.

Si è spento all’età di 92 anni a Worcester County, nel Maryland, Roger Kastel, artista americano autore di poster per il cinema e copertine di libri, tra i quali l’iconica e indimenticabile locandina de Lo Squalo di Steven Spielberg, passata alla storia del cinema. Kastel, che ha realizzato anche il bellissimo manifesto per il secondo capitolo della saga di Star Wars, L’impero colpisce ancora, era nato nel 1931 a White Plains, nello Stato di New York, e si era diplomato all’Art Students League di New York, iniziando la sua carriera da illustratore freelance negli anni ’50.

Il poster de Lo Squalo Nel 1975 aveva ricevuto l’incarico di realizzare la copertina per l’edizione paperback del romanzo Jaws di Peter Benchley. L’illustrazione, che ritraeva la sagoma di uno squalo ripreso in verticale nell’atto di nuotare verso la superficie dell’acqua per attaccare una ignara bagnante, piacque così tanto gli Universal Studios da venir utilizzata come manifesto del film di Steven Spielberg tratto dallo stesso libro. approfondimento La barca del film Lo Squalo torna in mare

©Webphoto

UNA LUNGA CARRIERA Per quanto i manifesti de Lo Squalo e L’Impero colpisce ancora siano sicuramente le sue opere più note e famose, Kastel ha ottenuto numerosi riconoscimenti per le sue illustrazioni nel corso di una lunghissima carriera cominciata appena 15enne. Lascia la moglie Grace, la figlia Beth e il figlio Matthew, oltre a tre nipoti e un bisnipote. La famiglia ha chiesto a chiunque volesse omaggiare la sua scomparsa di lasciare una donazione a The Artist’s Fellowship, una organizzazione che assiste gli artisti professionisti in difficoltà. approfondimento Tarantino:"Lo squalo di Spielberg è il più grande film mai realizzato"