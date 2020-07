La barca del film Lo Squalo torna in mare

Lanciato un progetto di Crownfunding per ricostruire l'imbarcazione del capitano Flint, protagonista del capolavoro di Steven Spielberg. Ma questa volta servirà a salvare gli squali

Questa frase (scelta nel 1500 addetti ai lavori dell'American Film Institute come la numero 35 tra le 100 migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi tratte da film di produzione USA), ci introduce a una delle imbarcazioni più famose mai apparse sullo schermo. Parliamo dell’ORCA di proprietà del capitano Quint, protagonista di Lo Squalo, il capolavoro di Steven Spielberg che rivoluzionò la storia del Cinema. Creata per combattere il feroce e vorace Carcharodon carcharias che infestava le acque dell’immaginaria isola di Amity, la barca alla fine del film veniva distrutta dalle fauci della creatura marina. Ma ora pare destinata a rinascere con uno scopo completamente diverso

“You're gonna need a bigger boat.” Ovvero, “Ci serve una barca più grossa”.

L'Orca, dal film Lo Squalo alla realtà

Dopo essere stato il teatro in cui il capo della polizia Martin Brody (Roy Scheider) e il biologo marino Matt Hooper (Richard Dreyfuss) mostrano le proprie cicatrici, mente Flint racconta la tragedia della ave da guerra USS Indianapolis, ed essere diventata addirittura un action figure, la ORCA si appresta a tornare a solcare gli Oceani

Grazie a due siti internet dedicati al film di Spielberg e agli squali, che si chiamano rispettivamente Making the Monster e The Daily Jaws, è partita infatti una raccolta di fondi online. Lo scopo è quello di trasfornare una barca per la caccia aragoste della Nova Scotia, chiamata Lydia, una perfetta copia dell’imbarcazione del film Lo Squalo

L’idea è che l’imbarcazione possa contribuire alla ricerca sulla vita marina, consentendo a alle persone di conoscere meglio la varietà di squali che popolano l'area attorno a Martha's Vineyard, squali bianchi, compresi