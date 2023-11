Madame Web, il trailer del nuovo fim con Dakota Johnson. VIDEO

Dakota Johnson interpreta il ruolo principale di Cassandra Webb, una paramedica di Manhattan che potrebbe avere capacità di chiaroveggenza, che le permettono di vedere nel futuro e nel mondo dei ragni interconnesso. Nel trailer, incontra e stringe una partnership con un trio di giovani donne - tra cui Julia Carpenter di Sweeney, che in seguito assumerà il ruolo di Spider-Woman nei fumetti - per comprendere il suo passato e sopravvivere al presente mortale.

Dopo l'enorme successo di "Spider-Man: Across the Spider-Verse" di Sony Pictures Animation, è chiaro che c'è ancora molto interesse per tutto che riguarda il mondo di Spider Man. "Madame Web" è l'ultimo capitolo dell'universo dei personaggi Marvel di Sony, dopo le uscite di "Venom" di Tom Hardy (2018), "Venom - La furia di Carnage" (2021) e "Morbius" di Jared Leto (2022). Il prossimo film di Sony sarà il terzo film della sagata legata al personaggio di Venom, previsto per l’8 novembre 2024, e “Kraven the Hunter”, con Aaron Taylor-Johnson, il 30 agosto 2024. “Madame Web” è il primo adattamento a fumetti di Sony presenta una donna nel ruolo principale.