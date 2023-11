They Follow, in lavorazione il sequel del film horror cult It Follows

È stato rivelato che è attualmente in lavorazione il sequel dell’apprezzatissimo film dell’orrore It Follows. L’attrice Maika Monroe e il regista David Robert Mitchell si riuniranno quindi ancora una volta per questo nuovo atto che si intitolerà They Follow. A produrre il film ci sarà lo studio Neon, famoso per aver prodotto la pellicola premio Oscar Parasite.



L’horror cult del 2014, It Follows, è stato acclamato dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo, motivo per cui ci sono tante aspettative per questo secondo atto.

Neon, il sopracitato studio che ha prodotto Parasite, co-produrrà il film e lo distribuirà negli Stati Uniti. Lo studio lo presenterà agli acquirenti internazionali all'American Film Market di quest'anno, come riporta il magazine statunitense Variety.

Le riprese principali sono programmate per il 2024. La produzione fa sapere che Mitchell torna sia come sceneggiatore sia come regista per il sequel. Monroe riprenderà il suo ruolo principale, quello di Jay Height, protagonista di It Follows. Il sequel riunisce il team di produzione con il CEO di Neon, Tom Quinn. La precedente azienda indipendente di Quinn, Radius, aveva infatti distribuito It Follows nei cinema, dove ha incassato ben 15 milioni di dollari a livello nazionale, con un budget limitato.

Good Fear Content co-produrrà il nuovo film insieme a Neon. David Robert Mitchell, oltre a essere il regista e lo sceneggiatore, sarà pure produttore insieme a Jake Weiner e Chris Bender di Good Fear Content, e con anche i produttori originali di It Follows, ossia David Kaplan, Erik Rommesmo, Rebecca Green e Laura Smith.