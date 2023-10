La clip, dal nome #Hallowstream, è un invito ai fan dell'universo Marvel a una maratona di titoli ricchi di storie oscure e sequenze mostruose. La lista è lunga e comprende film e serie tv, da Thor: The Dark World a Loki, a Licantropus, a Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Anche l'universo Marvel ha i suoi angoli bui e, in questo momento dell'anno, è più facile farci caso.

A pochi giorni dalla notte di Ognissanti, Marvel Studios invita i propri fan a rivivere le avventure più oscure viste negli ultimi anni al cinema e in tv. Chi ha detto che il Marvel Cinematic Universe non fa paura? Un montaggio realizzato ad hoc per la stagione di Halloween prova esattamente il contrario.

Delirio e paura nel MCU Il mondo Marvel non è popolato affatto solo da supereroi, anzi. Villain e mostri di ogni tipo sono sempre dietro l'angolo, pronti a distruggere, minacciare e atterrire intere città.

Il fatto che sia le serie tv che i film Marvel siano destinati a ragazzi e famiglie non significa che possiamo rilassarci. Gli show e i lungometraggi sono zeppi di momenti spaventosi, alcuni degni del miglior cinema horror.

C'è poco da stare sereni, ad esempio, al cospetto di Zombie Strange, la versione dello stregone interpretato da Benedict Cumberbatch in Doctor Strange nel Multiverso della Follia o, sempre nello stesso film del 2022, in presenza di Scarlet Witch, l'alter ego di Wanda Maximoff in preda al delirio del potere oscuro ottenuto dal Darkhold, il Libro dei Dannati.

E neppure il mostro tutto tentacoli con l'occhio gigante che incombe su New York all'inizio del film, Shuma-Gorath dei fumetti Marvel, che a sua volta si ispira alle forze del caos immaginate da H.P.Lovecraft, ci lasciano del tutto tranquilli. I tre esempi sono tratti, non a caso, dall'ultima pellicola in ordine di tempo diretta per Marvel da Sam Raimi, un maestro del cinema horror. Tuttavia, non c'è bisogno di cercare solo in questo successo recente per trovare materiale buono per una maratona a tema Halloween. La clip diffusa in questi giorni fa riferimento a tanti titoli, tutti disponibili in streaming, perfetti per spegnere le luci e affrontare con coraggio queste notti spaventose. leggi anche Benedict Cumberbatch: "Il Doctor Strange potrebbe tornare nel 2024

Il futuro Marvel? Sempre più horror

Nel minuto di immagini racchiuse sotto la tag #Hallowstream, c'è spazio per Loki (tuttora in onda con gli episodi della seconda stagione) come per Guardiani della Galassia perché tra un'avventura bizzarra e un'altra spassosa c'è sempre qualche sequenza capace di inchiodare alla sedia gli spettatori.

Coloro che vogliono lasciarsi trasportare in un'altra dimensione, remota e tenebrosa, potranno inserire nella propria maratona Thor: The Dark World o Moon Knight, una storia dichiaratamente orientata al soprannaturale che ha legami con i misteri della mitologia egizia.

In questa selezione c'è poi, naturalmente, spazio per Licantropus con Gael García Bernal, una chiara incursione nei film di genere, i Monster Movie Universal, che ha debuttato un anno fa proprio come speciale per Halloween, quest'anno disponibile anche in una nuova versione a colori.

Chi, invece, non riesce a fare a meno degli anime, può riguardare il quinto episodio della prima stagione di What If...? interamente ambientato in un multiverso dark con i protagonisti che si muovono nel mezzo di una apocalisse zombie.

Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, ha dichiarato più volte in alcune interviste rilasciate nelle ultime stagioni la volontà di esplorare sempre di più, attraverso i film e le serie televisive, il lato spaventoso delle storie. L'universo horror è qualcosa che lo affascina e che affascina il pubblico e c'è da aspettarsi che in futuro ci sarà da rabbrividire sempre di più. approfondimento Moon Knight, la recensione della serie tv con Oscar Isaac

L'elenco dei titoli per la maratona #Hallowstream

Su marvel.com c'è l'elenco completo dei titoli scelti per costruire la propria maratona per Halloween. Lo riportiamo in ordine alfabetico.



Ant-Man

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Age of Ultron

Avengers: Endgame

Doctor Strange

Dr. Strange nel Multiverso della Follia

Guardiani della Galassia

Iron Man 3

Licantropus

Loki

Moon Knight

Shang-Chi

Thor: The Dark World

Thor: Love and Thunder

Thor: Ragnarok

WandaVision

What If?

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie