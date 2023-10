Morta Joanna Merlin, attrice di Saranno Famosi e di Law & Order

L’attrice americana Joanna Merlin , celebre non solo per il ruolo della rigida insegnante di danza classica Olive Berg nel film del 1980 Saranno Famosi di Alan Parker , ma anche per l’interpretazione della spietata giudice Lena Petrovsky nella serie tv Law & Order – Unità vittime speciali tra il 2000 e il 2011, è morta il 15 ottobre a Los Angeles all’età di 92 anni . Il Tisch Graduate Acting Program della New York University, dove Merlin ha insegnato dal 1998, ha annunciato la scomparsa dell’attrice in un post su Instagram: “Joanna era un’attrice, insegnante del maestro Chekhov, e un’ex direttrice di casting per Harold Prince, Stephen Sondheim, Bernardo Bertolucci e James Ivory”.

LA VITA E LA CARRIERA

Nata Joann Ratner il 15 luglio 1931 a Chicago, Merlin ha cambiato il cognome per intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Dal 1961 al 1974 l’attrice si è dedicata soprattutto al teatro, prima nel 1961 con il debutto a Broadway nel musical A Far Country, poi nel 1964 con il primo ruolo importante nel musical Il violinista sul tetto dove ha interpretato Tzeitel, la figlia maggiore della famiglia protagonista. Nonostante le preoccupazioni del padre, il personaggio desidera sposare il povero sarto Motel, e durante la narrazione della vicenda Merlin ha cantato uno dei più noti brani dello spettacolo, Matchmaker, Matchmaker. L’artista ha inoltre lavorato come direttrice del casting per varie produzioni di Broadway, incluse quelle del paroliere Stephen Sondheim Company, Follies, A Little Night Music, Pacific Overtures, Sweeney Todd, Merrily We Roll Along e Into the Woods, Evita di Andrew Lloyd Webber e On the Twentieth Century di Betty Comden, Adolph Green e Cy Coleman. Nel 1956 Merlin ha anche debuttato sul grande schermo nel ruolo della figlia di Ietro nel film epico I dieci comandamenti di Cecil B. DeMille e in seguito ha partecipato, tra le altre, alle pellicole Hester Street di Joan Micklin Silver nel 1975, All That Jazz – Lo spettacolo comincia di Bob Fosse nel 1979, Saranno Famosi di Alan Parker nel 1980, Urla del silenzio di Roland Joffé nel 1984 e Mystic Pizza di Donald Petrie nel 1988. Sul piccolo schermo Merlin ha invece recitato in alcuni episodi della serie Law & Order – I due volti della giustizia tra il 1992 e il 1998 prima di prestare il volto alla giudice Lena Petrovsky in Law & Order – Unità vittime speciali tra il 2000 e il 2011. Nel 1998 l’attrice ha iniziato a insegnare recitazione alla New York University e nel 1999 ha fondato la Michael Chekhov Association, dove ha tenuto laboratori di recitazione.