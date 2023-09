Via col vento, Hattie McDaniel avrà un nuovo Oscar dall’Academy

La statuetta che andò perduta negli anni ’60 verrà rimpiazzata. L’Academy ha fatto una replica del premio vinto nel 1940 dall'attrice afroamericana Hattie McDaniel, interprete di Mami in “Via Col Vento”. È stato esaudito il suo ultimo desiderio: che il suo Oscar (all'epoca, tra il 1936 e il 1942, era una targa per gli attori non protagonisti) sia donato all'Howard University's College of Fine Arts di Washington, ateneo fondato nel 1867 e fin dall'inizio dedicato all'educazione dei discendenti degli ex schiavi

L’Oscar che andò perduto negli anni ’60 sarà rimpiazzato a sessant'anni dalla sua misteriosa scomparsa: parliamo del premio vinto nel 1940 dall'attrice afroamericana Hattie McDaniel per il suo ruolo di Mami in Via col vento, sparito senza lasciare traccia negli anni Sessanta.

La pellicola ispirata al romanzo di Margaret Mitchell ambientato nel Sud degli Usa lacerato dalla Guerra Civile si portò a casa otto premi, ma quel riconoscimento per la miglior attrice non protagonista fu il più dirompente, entrando nella storia.

Infatti non era mai successo prima di allora che una donna nera vincesse un Oscar.

Dopo quel 1940, sono poi passati ben 51 anni prima che un’altra donna nera ricevesse il medesimo premio: parliamo di Whoopi Goldberg, vincitrice nel 1991 dell’Oscar per la migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione nel film Ghost.