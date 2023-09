Sciopero sceneggiatori Hollywood, riprendono negoziati con produttori

A più di quattro mesi dall'inizio delle proteste che hanno scosso Hollywood, il Writers Guild of America, che rappresenta gli autori, e l'Alliance of Motion Picture and Television Producers, che rappresenta gli Studios, sono al lavoro per programmare un incontro risolutivo la prossima settimana

Gli sceneggiatori del Writers Guild of America, il sindacato statunitense in sciopero dal mese di maggio, e i produttori dell’Alliance of Motion Picture and Television Producers, l’associazione che rappresenta gli Studios e che include anche Disney, Netflix e Warner Bros. Discovery, sono pronti per la ripresa dei negoziati. A più di quattro mesi dall’inizio delle proteste, l’AMPTP ha comunicato di essere al lavoro per programmare un incontro con il WGA la prossima settimana. Come spiegato dall’associazione dei produttori, il 13 settembre il WGA “ha contattato l’AMPTP e ha richiesto un incontro per portare avanti i negoziati”. In un comunicato i rappresentanti degli Studios hanno aggiunto che “ogni società membro dell’AMPTP è impegnata e desiderosa di raggiungere un accordo equo, e di collaborare con il WGA, per porre fine allo sciopero”. Come riportato da The Los Angeles Times, il sindacato degli sceneggiatori ha confermato gli sviluppi.