Non mancano i colori pastello nel trailer de La meravigliosa storia di Henry Sugar, il cortometraggio in 37 minuti diretto da Wes Anderson su un uomo molto ricco che, venuto a conoscenza dell’esistenza di un guru in grado di vedere senza usare gli occhi, decide di imparare a padroneggiare la tecnica per barare al gioco d’azzardo. Il film, basato sulla raccolta di racconti Un gioco da ragazzi e altre storie dello scrittore di romanzi per l’infanzia Roald Dahl, è stato presentato in anteprima Fuori Concorso all’80ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove ha ottenuto quattro minuti di applausi. Il cast del cortometraggio, che uscirà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 27 settembre, include Benedict Cumberbatch, Ben Kingsley, Richard Ayoade, Dev Patel, Ralph Fiennes e Rupert Friend.