Venezia 2023, a Wes Anderson il premio Cartier Glory to the Filmmaker

Venerdì 1° settembre Wes Anderson riceverà il premio Cartier Glory to the Filmmaker dell’80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Dopo la consegna del riconoscimento verrà proiettato Fuori Concorso il suo nuovo lavoro The Wonderful Story of Henry Sugar.

Si avvicina la nuova edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, in programma dal 30 agosto al 9 settembre. Venerdì 1° settembre il regista, sceneggiatore e produttore verrà premiato con il Cartier Glory to the Filmmaker per la sua influenza nel cinema contemporaneo. Alberto Barbera, Direttore della Mostra, ha dichiarato: "Wes Anderson è tra i pochi registi per i quali basta un solo fotogramma per riconoscerne immediatamente lo stile unico e inconfondibile. Il suo universo formale rimanda a un'estetica fanciullesca e visionaria, dominata da colori pastello, dalla cura maniacale delle inquadrature rigorosamente simmetriche e popolato da personaggi di sognatori disadattati, inguaribilmente romantici e sorridenti". Il Direttore ha aggiunto: "I mondi creati dal regista sono plausibili e tuttavia del tutto immaginari e fittizi, sorretti da un umorismo surreale e da un gusto straniante per vicende di famiglie disadattate, padri assenti e madri imperturbabili. Un cinema eccentrico, personalissimo e sempre perfettamente divertente e godibile".

Cyrille Vigneron, Presidente e CEO di Cartier International, ha commentato: "Anche se le sue storie ci portano in India, in New England, in un'Ungheria immaginaria, a Parigi o in qualsiasi altro luogo, Wes Anderson ci trasporta innanzitutto nel suo mondo immaginario, poetico e realmente umano. Tutto nel suo cinema è fittizio, bizzarro, esilarante, eppure i suoi personaggi e i suoi eroi scaldano i nostri cuori".

Dopo la premiazione verrà proiettato The Wonderful Story of Henry Sugar, basato sul racconto di Roal Dahl. Il film vede protagonisti Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel, Ben Kingsley e Richard Ayoade. Questa la sinossi ufficiale della pellicola: "Un uomo ricco viene a conoscenza di un guru che può vedere senza usare i suoi occhi. Decide di apprendere questa abilità per barare al gioco d'azzardo".