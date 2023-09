Killers of the Flower Moon, il trailer finale del film di Scorsese

Dopo la premiere al Festival di Cannes (dove la pellicola ha fatto incetta di applausi) e a circa un mese dall’uscita nelle sale, è stato da poco svelato il trailer finale del film diretto da Scorsese con protagonisti i premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. Nel cast ci sono anche Lily Gladstone e tantissime altre stelle di Hollywood (tra cui Brendan Fraser, vincitore agli Academy Award 2023 per “The Whale”). Ecco il trailer finale e tutto quello che bisogna sapere del film



È uscito il trailer finale di Killers of the Flower Moon, il nuovo attesissimo film diretto da Martin Scorsese con protagonisti i premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio.



Dopo la premiere al Festival di Cannes (dove la pellicola ha fatto incetta di applausi) e a circa un mese dall’uscita nelle sale, è stato svelato il trailer finale (che aumenta decisamente l’hype).

L'opera arriverà al cinema in contemporanea mondiale il 19 ottobre 2023 grazie a Leone Film Group, Rai Cinema e 01 Distribution.

Si tratta di un thriller basato su una vicenda realmente accaduta negli anni Venti del Novecento, ambientata nel Vecchio West. Un periodo buio della storia americana, passato alla storia con il nome di "regno del terrore", quando decine di membri Osage (popolo di nativi americani di lingua siouan residenti nella regione delle Grandi Pianure) vennero assassinati in circostanze misteriose dopo la scoperta del petrolio nelle loro terre. L’improvviso rinvenimento dell’oro nero nei loro possedimenti li aveva resi immensamente ricchi da un giorno all'altro.

Gli Osage diventarono così oggetto di interesse, manipolazione, inganno e infine di una violenza tanto brutale quanto oscura. Nel 1923 l'FBI creò una squadra speciale per avviare un'indagine su quei misteriosi assassini. Potete guardare il trailer finale Killers of the Flower Moon nel video che trovate in fondo a questo articolo.



Un film che esplora un capitolo buio di storia americana Il nuovo film di Scorsese racconta proprio quel capitolo di storia americana fatta di crimini a sfondo razzista, esplorando il passato della nazione.

Killers of the Flower Moon è l'adattamento cinematografico dell'omonimo bestseller scritto da David Grann. E come il libro da cui è tratto, anche il film mantiene le stesse caratteristiche epiche. Tutti gli ingredienti per raccontare una grande storia sono infatti presenti: c’è una love story condita da tradimenti vari da un lato e non mancano delitti e misteri dall’altro, creando così un intrigo molto avvincente che porterà lo spettatore a vivere suspense pura, fino alla fine (quando sarà scoperta la verità). La trama è ambientata quindi all'inizio del XX secolo: il film si apre raccontando proprio quando il petrolio scoperto nelle terre degli Osage ha trasformato la cosiddetta Nazione degli Osage in una delle più grandi potenze del mondo, se con potenze intendiamo innanzitutto la ricchezza incentrata nelle loro mani.

“La ricchezza di questi nativi americani ha attirato immediatamente gli intrusi bianchi, che hanno manipolato e rubato quanti più soldi Osage potevano prima di ricorrere all’omicidio”, si legge nella sinossi ufficiale di Killers of the Flower Moon.

Leonardo DiCaprio interpreta l’investigatore Tom White

Il libro dello scrittore David Grann sui cui si basa la pellicola ha come titolo completo il seguente: Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI (in italiano: "I killer dei fiori della luna: gli omicidi Osage e la nascita dell'FBI"). Il libro è stato adattato per il cinema da Martin Scorsese assieme allo sceneggiatore che vinse il Premio Oscar per Forrest Gump.

Tra gli anni '20 e '30 del secolo scorso, nella regione dell'Oklahoma, una serie di misteriosi omicidi che coinvolgono membri della tribù Osage portano all’istituzione dell’FBI, istituita dal governo federale proprio per indagare su quegli omicidi.

I crimini si sono verificati in seguito alla scoperta di grandi giacimenti di petrolio nelle terre degli Osage.

Per indagare sugli omicidi e porre fine alla violenza, il governo federale istituisce l'FBI. A indagare, guidata dal ranger Tom White, giunge un'FBI ancora in stato embrionale. Il giovane Ernest Burkhart (interpretato da Leonardo DiCaprio), reduce della Grande Guerra e sposato con l'indiana Mollie (Lily Gladstone), scoprirà che sul banco degli imputati c'è suo zio, lo spietato proprietario agricolo William Hale (interpretato da Robert De Niro).

L’importanza di questa pellicola sta nell’offrire uno sguardo approfondito su eventi storici e sui personaggi coinvolti nell'indagine degli omicidi degli Osage, nonché sulla nascita dell'FBI, la celeberrima agenzia investigativa.

Un cast stellare che arricchisce una pellicola che si preannuncia già cult

La storia d’amore tra Ernest Burkhart (interpretato da Leonardo DiCaprio) e Mollie Kyle (impersonata da Lily Gladstone) si pone al centro della trama.

Oltre a due degli attori principali che sono considerati tra le più brillanti stelle di Hollywood (i premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio), anche gli altri colleghi di set tengono alto l’onore del film.

Ci sono infatti il candidato all'Oscar Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal e Brendan Fraser, vincitore agli Academy Award 2023 per The Whale.



L'attrice Lily Gladstone, che interpreta la moglie del protagonista Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), è nativa americana. Discende dalle tribù dei Nasi Forati e dei Piedi Neri. Compiuti gli studi di recitazione presso l'Università del Montana, è poi entrata in una compagnia teatrale itinerante, dopo di che nel 2012 ha fatto il proprio debutto nella pellicola cinematografica Jimmy P. - titolo originale: Jimmy P. (Psychotherapy of a Plains Indian) - film scritto e diretto da Arnaud Desplechin, con protagonista Benicio del Toro (che è la trasposizione cinematografica del libro Psychotherapy of a Plains Indian di Georges Devereux).

La produzione di Killers of the Flower Moon

La pellicola è diretta da Martin Scorsese e scritta dallo stesso Scorsese assieme al premio Oscar Eric Roth (quest’ultimo è lo sceneggiatore americano candidato sei volte all'Oscar alla migliore sceneggiatura non originale e vincitore dell’ambita statuetta nel 1995 per Forrest Gump).

Killers of the Flower Moon è una produzione Apple Studios, Imperative Entertainment, Sikelia Production e Appian Way. I produttori sono Martin Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas e Daniel Lupi, con Leonardo DiCaprio, Rick Yorn, Adam Sommer, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer e Niels Juul produttori esecutivi. Killers of the Flower Moon è un'esclusiva per l'Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema. Il film uscirà nelle sale italiane il 19 ottobre con 01 Distribution, in contemporanea con l'uscita mondiale.





