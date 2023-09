TÁR con Cate Blanchett, da stasera in prima tv su Sky e NOW

Arriva da stasera, domenica 3 settembre, in prima tv alle 21.15 su Sky Cinema Due (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand, la storia della controversa compositrice e direttrice d’orchestra Lydia Tár: TÁR, pellicola firmata da Todd Field con protagonista una strepitosa Cate Blanchett. E in occasione della 80 esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Sky propone "Film da Leoni" con ben 16 film premiati nelle precedenti edizioni

Premiato con la Coppa Volpi 2022 ( Vai allo speciale Festival di Venezia 2023) per la Migliore Interpretazione Femminile e il Golden Globe 2023 ( Tutti i vincitori) per la Miglior Attrice in un Film Drammatico - entrambi a Cate Blanchett - e candidato a sei Premi Oscar®, ( Tutti vincitori) tra cui quelli per Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice Protagonista, il film vede nel cast anche Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner e Mark Strong.

Film da Leoni

TÁR fa parte anche della programmazione speciale FILM DA LEONI, che, in occasione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà dal 30 agosto al 9 settembre, proporrà in prima e seconda serata su Sky Cinema Due, negli stessi giorni, 16 film premiati nelle precedenti edizioni. Oltre a TÁR sarà proposto SPENCER, presentato in concorso a Venezia 78, in onda giovedì 31 agosto alle 21.15, per rendere omaggio a Lady Diana nel giorno della scomparsa.



Inoltre, l’adattamento del romanzo di Jack London MARTIN EDEN, storia ispirata alla vita del regista Claudio Noce, con Luca Marinelli premiato con la Coppa Volpi nel 2019; PADRENOSTRO con Pierfrancesco Favino, anche lui vincitore della Coppa Volpi nel 2020; e ancora la pellicola che ha fatto ottenere al regista Luca Guadagnino il Leone d’argento 2023, BONES AND ALL con la vincitrice del Premio Mastroianni 2023 Taylor Russell, Timothée Chalamet e Mark Rylance; il film di Roman Polanski, vincitore del Gran Premio della Giuria 2019, L’UFFICIALE E LA SPIA con Jean Dujardin e Louis Garrel; il musical di Damien Chazelle LA LA LAND con Ryan Gosling ed Emma Stone, premiata con la Coppa Volpi 2016 e vincitore di sei Oscar®; il film di Darren Aronofsky, Leone d’oro a Venezia 2008, THE WRESTLER con Mickey Rourke; PIETÀ, il dramma di Kim Ki-duk, vincitore del Leone d’oro 2012; e SOMEWHERE di Sofia Coppola (Leone d’oro 2010).

E poi PHILOMENA con Judi Dench (miglior sceneggiatura 2013); THE MASTER (Leone d’argento 2012 a Paul Thomas Anderson e Coppa Volpi a Joaquin Phoenix); I FIGLI DEGLI UOMINI di Alfonso Cuarón (premio Osella 2006 per la miglior fotografia); L’ASSASSINIO DI JESSE JAMES PER MANO DEL CODARDO ROBERT FORD (Coppa Volpi 2007 a Brad Pitt); MARE DENTRO (Leone d’argento 2004 e Coppa Volpi a Javier Bardem); IL PAPÀ DI GIOVANNA (Coppa Volpi 2008 a Silvio Orlando); e QUEI BRAVI RAGAZZI (Leone d’argento 1990 a Martin Scorsese).

