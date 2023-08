Sky Tg24 e CinecittàNews insieme per la 80esima Mostra di Venezia

Cinema

Si accendono le luci in Laguna per l'ottantesima edizione del prestigioso Festival cinematografico che anche quest'anno concede spazio all'arte ma anche al glamour. Ecco la sfilata delle star del primo giorno, a cominciare dai protagonisti del film di apertura del Concorso: Comandante di Edoardo De Angelis. Le foto dei più eleganti e i voti ai nostri preferiti (IN AGGIORNAMENTO) a cura di Vittoria Romagnuolo

Claudia Gerini, volto femminile principale de L'Ordine del tempo di Liliana Cavani, è una delle prime star del red carpet del pomeriggio della giornata di apertura della ottantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. L'attrice è elegantissima nel suo long dress nero Luisa Spagnoli dalla scollatura a cuore con strascico sul restro che è stato impreziosito dalla sua stylist, Valeria Marchetti, da un girocollo in diamanti e pietre preziose in coordinato con gli orecchini. Il make-up è Armani Beauty realizzato da Charlotte Hardy. Voto: 8.5

Valentina Cervi opta per una cascata di paillettes in pieno pomeriggio ma il look Maison Valentino in una autunnale tonalità burgundy è raffinatissimo. Voto: 8