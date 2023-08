Fair Play, cosa c'è da sapere sul thiller con Phoebe Dynevor

La pellicola che ha conquistato il Sundance Film Festival propone una versione inedita e accattivante della star di Bridgerton. Dopo la première a Toronto, il titolo arriverà in streaming dal 13 ottobre







L'ambizione e le sue conseguenze sulle persone e sulle storie d'amore è il grande tema di Fair Play, il titolo scritto e diretto da Chloe Domont, alle prese con la sua prima regia cinematografica.

Il film, un thriller seducente con protagonisti la coppia inedita composta da Alden Ehrenreich e Phoebe Dynevor, sarà disponibile su Netflix in streaming dal 13 ottobre - visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick - dopo un breve passaggio in sale selezionate.

Ecco cosa c'è da sapere su uno dei titoli più attesi dell'autunno.

La coppia inedita: Dynevor e Ehrenreich Le recensioni positive del Sundance Film Festival 2023 hanno spinto Netflix ad acquistare ad inizio anno i diritti di Fair Play, un investimento da venti milioni di dollari che suona come una garanzia per il pubblico del piccolo schermo che ora ha a disposizione le prime immagini del thriller finanziario con forti venature erotiche.

Il trailer diffuso da poco sui canali ufficiali della piattaforma di streaming mostra solo un'assaggio della chiacchierata scena hot che vede coinvolti i due protagonisti, tra i più promettenti volti di Hollywood.

Ehrenreich, nel cast di Oppenheimer, con esperienze di peso alle spalle (un ruolo da protagonsta in Solo: A Star Wars Story e presenze sui set di Allen e dei fratelli Coen), mantiene un'espressione inquietante per tutta la durata della clip che anticipa le dinamiche perverse della sua relazione con Dynevor, la sua giovane fidanzata.

La storia mette a confronto i due attori all'interno di una trama assolutamente contemporanea, un dramma che si sviluppa nell'ambiente della finanza che coinvolgerà gli spettatori dall'inizio alla fine. leggi anche Solo: A Star Wars Story: la recensione del film di Ron Howard

Fair Play: la trama e il cast

Fair Play racconta la storia di Emily e Luke, Dynevor e Ehrenreich, una coppia che fa lo stesso lavoro ma che per ragioni professionali decide di tenere segreta la relazione tra i colleghi. Quando Emily ottiene una promozione ed è chiamata a maggiori responsabilità, le dinamiche della coppia cambiano drasticamente innescando una serie di eventi fuori controllo legati alle conseguenze dell'ambizione personale e della sete di potere.

Il trailer rivela i passaggi fondamentali di molte scene chiave del thriller che mette a confronto due interpreti in vesti completamente inedite. In particolare, la protagonista della serie di successo Bridgerton si mostrerà ai fan in una versione audace e spietata mai vista prima.

Il film che uscirà in alcune sale degli States dal 29 settembre, avrà la sua première al Toronto Film Festival che si terrà dal 7 al 17 settembre. Nel cast, oltre ai già menzionati personaggi principali, figurano anche, tra gli altri, Eddie Marsan, Rich Sommer, Sebastian de Souza e Sia Alipour. vedi anche Phoebe Dynevor: "Bridgerton mi ha cambiato la vita"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix US (@netflix)