Antonella Lualdi in Appuntamento a Ischia, film del 1960 diretto da Mario Mattoli. In questo film vi è il debutto di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia nel cinema; compaiono in un cameo anche Pippo Franco, presente nell'orchestra di Mina, e Franco Califano, in quella di Domenico Modugno