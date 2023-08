The Kill Room, il trailer del film con Uma Thurman e Maya Hawke

Il trailer di The Kill Room somiglia un po’ a un affare di famiglia. Uma Thurman, l’indimenticata star di Kill Bill, nel suo ultimo progetto lavora infatti al fianco della figlia Maya (nata dalla sua relazione con Ethan Hawke).

Maya, che ha raggiunto la fama grazie a Stranger Things, in passato ha lavorato col padre in Vita selvaggia (film biografico sulla vita della scrittrice Flannery O'Connor). Inoltre, il regista di Kill Bill Quentin Tarantino ha raccontato più volte di sognare un terzo film della saga, con Maya Hawke (FOTO) nei panni della figlia adulta di Black Mamba / Uma Thurman, progetto che però sembra destinato a restare nel cassetto dei sogni irrealizzati, visto che il regista ha annunciato che il prossimo film da lui già annunciato sarà il suo ultimo.

Per la prima volta, grazie a The Kill Room, la giovane attrice si trova (realmente) al fianco della madre sul set.

The Kill Room, la trama

Patrice è una gallerista di New York, ma la sua attività non è redditizia. Gordon e Reggie devono invece trovare un modo per riciclare i soldi che guadagnano lavorando per la mafia. I tre finiscono per incontrarsi grazie al pusher di Patrice, e hanno un’idea (apparentemente) brillante: usare il mondo dell'arte, da sempre noto per affari sospetti e acquirenti anonimi, per il loro tornaconto. Per finalizzare l’accordo, serve solo che Reggie si spacci per artista e realizzi dei quadri, così da far sembrare il tutto legittimo. Ma quando l'arte di Reggie, ispirata agli omicidi commessi nella vita reale, diventa un vero e proprio caso nella scena artistica newyorchese, tutto cambia. E, sulla vicenda, viene attirata molta più attenzione di quella sperata. Senza contare che Patrice, convinta di aver accettato di riciclare il denaro proveniente dallo spaccio di droga, scopre presto che in realtà quei soldi arrivano da numerosi omicidi.

Come il trailer anticipa, gran parte di The Kill Room ruota attorno all’identità di quel misterioso artista, che si fa chiamare The Bagman. Tutti vogliono scoprire chi è veramente e, una delle persone più determinate e farlo, è interpretata proprio da Maya Hawke.

La dark comedy uscirà al cinema il 29 settembre prossimo.