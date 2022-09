11/13 ©IPA/Fotogramma

In questi ultimi anni a cavallo della pandemia, Maya Hawke è apparsa in un puntata della miniserie The Good Lord Bird - La storia di John Brown, poi ha recitato nel film Nessuno di speciale, di Gia Coppola, in cui interpreta la giovane regista Frankie Cabot. È anche nel cast di Fear Street Parte 1: 1994, dove è la prima vittima uccisa nelle sequenze iniziali nel centro commerciale di Shadyside. Nel 2022 è invece una delle protagoniste di Do Revenge, nel ruolo di Eleanor (in foto)

Do Revenge, il trailer del film Netflix