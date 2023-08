George Romero, Roundtable produrrà il film Twilight of the Dead

Cinema

Halloween: il dizionario dei film horror

Per celebrare la notte del 31 ottobre, ecco l'alfabeto del terrore tra bambole, esorcismi, demoni, generi cinematografici, killer, fantasmi, lupi mannari, mostri e vampiri

A COME ALIENI. È dai tempi di “La cosa da un altro mondo” di Howard Hawks (1951) che gli extraterrestri si dilettano a spadroneggiare per l’intera superfice del globo terracqueo. Si sa; i marziani buoni vanno in paradiso, quelli cattivi dappertutto Sicché da “L’Invasione degli Ultracorpi” alla saga di Alien, da “The Thing” di John Carpenter a “Men in Black” gli alieni sono tra noi, ma non sono come noi, in una fantascientifica epifania di baccelloni, xenomorfi e predator. Perché, alla fine, nonostante tutto. “Essi Vivono”

B COME BAMBOLE. A differenza della canzone di Patty Pravo, non ti fanno girare la testa questi bambolotti, ma di solito ti decapitano, tra un jump scare e l’altro. Pupazzi assassini, sono messaggeri di morte come in "Profondo Rosso", oppure Bambole del Diavolo, protagoniste del capolavoro di Tod Browning, Che siano antichi feticci in legno Zuñi avvezzi a tormentare Karen Black, o luciferine incarnazioni di serial Killer chiamate Chucky, le malevole Dolls impazzano al cinema. In attesa di giocare con quella crudele pupazza di Annabelle