Ferrara Film Festival, Giancarlo Giannini inaugurerà l'edizione 2023

Il Ferrara Film Festival inizia a svelare le sue carte e la prima è già vincente: sarà Giancarlo Giannini ad inaugurare, il prossimo 16 settembre, l'ottava edizione della kermesse ormai entrata di diritto nella rete dei più grandi festival del cinema in Italia. All'attore, che più di tutti rappresenta il cinema italiano nel mondo e che ha appena ricevuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, sarà consegnato il Dragone d'Oro alla Carriera, uno dei più ambiti riconoscimenti del Festival, assegnato negli anni passati a star del cinema come Danny Glover e Jim Sheridan.

La carriera di Giannini Attore, regista, doppiatore (inconfondibile voce di Al Pacino e Jack Nicholson), scrittore, sceneggiatore e anche musicista. Quella di Giancarlo Giannini è una lunga carriera, fatta di personaggi dai mille volti, interpretati negli oltre 130 film girati con alcuni tra i più grandi registi italiani e internazionali: Luchino Visconti, Dino Risi, Mario Monicelli, Ettore Scola, Francis Ford Coppola e Ridley Scott, per citarne solo alcuni. E una lunga lista di riconoscimenti tra i quali, oltre alla candidatura all'Oscar come miglior attore nel 1977 per la sua interpretazione in Pasqualino Settebellezze di Lina Wertmüller, anche il Prix d'interprétation masculine a Cannes, sei David di Donatello, sei Nastri d'Argento e cinque Globi d'Oro.

LE DICHIARAZIONI DI GIANNINI "Sono orgoglioso, quale attore italiano, di aver ricevuto, dopo tanti anni dalla nomination all'Oscar, l'ambita e prestigiosa Stella sul Walk of Fame. Colgo, altresì, l'occasione per esprimere la mia gratitudine, alle Istituzioni ed alla città di Ferrara, per avermi assegnato il Premio alla Carriera, nell'ambito del Ferrara Film Festival, premio che ritirerò personalmente il prossimo settembre". Così, di ritorno dagli Stati Uniti, ha accolto l'invito del direttore del Ferrara Film Festival Maximilian Law a salire sul palco della prima serata per ricevere il Dragone.

UN PROGRAMMA RICCO Con 40 eventi in 8 giorni di kermesse e circa 20.000 presenze attese, quella che si sta delineando in questi giorni, con le ultime conferme importanti, sarà un'edizione speciale: tante anteprime nazionali e internazionali, un red carpet eccezionale e una nuova prestigiosa "casa", il Teatro Nuovo di Ferrara, il più importante della città, che diventerà centro nevralgico del Festival insieme alla bellissima Piazza Trento e Trieste, hub principale della manifestazione, nella quale sarà allestito l'animato Cine-village. Il Festival ha ormai assunto un ruolo importante nel panorama delle kermesse cinematografiche nazionali e, di anno in anno, anche la veste di testimonial della città di Ferrara Patrimonio Unesco, nel mondo ruolo riconosciuto, ufficialmente, anche dall'Amministrazione Comunale che da quest'anno rinforza la collaborazione con l'invio, congiuntamente agli organizzatori, degli inviti ad artisti ed istituzioni.

STUDIOS INTERNATIONAL PARTNER Importante, da quest’anno, è anche l’ingresso come partner di Studios International, tra i più importanti studi cinematografici d’Europa, nonché il primo a gestione privata in Italia, che darà ulteriore lustro a questa attesissima edizione, tutta da scoprire nelle prossime settimane.

LA STORIA DEL FERRARA FILM FESTIVAL Nato nel 2015 da un'idea dell'imprenditore dello spettacolo Maximilian Law, ogni anno a settembre il Festival riunisce a Ferrara, città patrimonio dell'Unesco, il meglio della più recente cinematografia mondiale, le star italiane e internazionali, gli addetti ai lavori e gli appassionati per poco più di una settimana di appuntamenti tra premiere europee e mondiali, eventi collaterali a tema cinematografico, gala di beneficenza, talk show e grandi feste. Il concorso cinematografico internazionale assegna prestigiosi riconoscimenti durante la ormai nota cerimonia dei Golden Dragon Awards, "I Dragoni d'Oro", i premi tributati dal Festival che richiamano la leggenda e la figura mitologica del drago ucciso da San Giorgio, che è il Santo Patrono di Ferrara.

LA GIURIA Per ogni edizione del Ferrara Film Festival vengono selezionati 6 membri della Giuria Principale e altre 3 commissioni per scegliere i vincitori dei premi in tutte le categorie. La Giuria Principale è assegnata ai lungometraggi e documentari, mentre le altre 3 Giurie ("UNICEF", WESHORT" e "FEDIC") sono assegnate, rispettivamente, alle categorie UNICEF e a tutte le categorie dei cortometraggi. Negli anni la consegna dei Dragoni D'Oro Alla Carriera ha visto sfilare sul palco del Festival star del calibro di Danny Glover, Jim Sheridan, Mike Newell, Nastassja Kinski, Alessandro Haber e tanti altri. Oggi è uno dei festival del Cinema più popolari in Italia e, in assoluto, quello in maggior crescita per numero di presenze e qualità delle pellicole in concorso e degli ospiti.

LA MISSION Da sempre si riconosce in una mission, quella di riportare il pubblico nelle sale cinematografiche. Ed è per questo che nel 2020, durante la pandemia, ha voluto fortemente un'edizione in presenza, uno dei pochissimi festival al mondo a farlo, con grande successo (e in totale sicurezza) nonostante le limitazioni del Covid-19. Così anche nel 2021, con oltre 10.000 partecipanti nel corso di 9 giorni.