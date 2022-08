Giancarlo Giannini compie 80 anni, gli auguri di Dario Franceschini

"Un sincero augurio a Giancarlo Giannini per il suo ottantesimo compleanno. In questo giorno di festa, il mondo del cinema gli è grato per le intense e straordinarie interpretazioni che ha regalato al pubblico nel corso dell'intera carriera a fianco dei maestri della nostra cinematografia". Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini , nel giorno dell’ottantesimo compleanno di Giancarlo Giannini .

Nato a La Spezia l' 1 agosto del 1942, Giancarlo Giannini conta oltre 150 interpretazioni fra cinema e tv. Oltre ad essere attore, è regista ed anche doppiatore (ha prestato la voce, fra gli altri, a Jack Nicholson e Al Pacino). Nella sua lunga carriera da protagonista di commedie all'italiana fino a ruoli più drammatici, ha vestito i panni praticamente di tutti i tipi di personaggi: operaio proletario, boss mafioso, marinaio, imprenditore, poliziotto, agricoltore, recitando in vari dialetti, sia quelli del nord che quelli del sud d'Italia. Famosissime le sue interpretazioni sotto la direzione di Lina Wermuller in "Pasqualino Settebellezze", per il quale fu anche candidato all'oscar, "Film d'amore e d'anarchia" e "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto" con Mariangela Melato. All'inizio della carriera è stato anche cantante e ballerino, ed ha lavorato a lungo anche in televisione. Ha vinto sei David di Donatello, sei nastri d'argento e cinque globi d'oro. Nel 2009 ha inoltre ricevuto una stella sulla Walk of Fame di Toronto, in Canada.