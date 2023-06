La Sirenetta, il backstage in Sardegna. VIDEO

Come mostrato dal filmato pubblicato su YouTube, Halle Bailey ha raccontato: “Stavamo lavorando, ma era semplicemente l’ambiente più bello” Condividi

Il canale YouTube di Disney IT ha pubblicato un backstage del live-action La Sirenetta con protagonista Halle Bailey. Il video ha mostrato i luoghi della Sardegna in cui sono state girate alcune scene della pellicola.

la sirenetta, halle bailey: “è stato un vero piacere” Il regista Rob Marshall ha dichiarato: “Quando abbiamo iniziato a delineare lo schema di base di ciò che potrebbe essere questa rivisitazione la cosa più importante per me era separare i due mondi. Perciò hai questo mondo fantastico sott’acqua e poi hai il mondo sulla terra, doveva esserci un mondo reale”. Altre figure della produzione hanno raccontato come la lunga ricerca delle location abbia poi portato alla decisione di girare le scene in Sardegna, perfetta per l’ambientazione del film. approfondimento La Sirenetta, ecco quanto sono costati i capelli di Halle Bailey

Halle Bailey ha aggiunto: “Girare in Sardegna è stato un vero piacere perché fino a quel punto eravamo a Londra per tre, quattro mesi. Quindi, quando siamo andati in Sardegna, ci è sembrata la cosa più bella al mondo". La protagonista (FOTO) ha proseguito: "Sembra davvero di stare in vacanza. Voglio dire, stavamo lavorando, ma era semplicemente l’ambiente più bello. Non potevamo lamentarci”. approfondimento Cinema, tutti i video

Javier Bardem, interprete di Re Tritone, ha dichiarato: “Stare in Sardegna è come un regalo per tutti, e tutti se lo meritano”. approfondimento "La Sirenetta", esce l'adattamento in live-action del classico Disney

