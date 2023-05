Al Pacino aspetta il quarto figlio

Cinema

Proseguono le riprese a Roma di "House of Gucci” , il nuovo film di Ridley Scott sulla saga della casa di moda italiana. Gli obiettivi delle fotocamere hanno immortalato negli ultimi giorni Lady Gaga e Adam Driver . Roma è solo una delle diverse location italiane dove le star hollywoodiane stanno girando il film: nei giorni precedenti il set era a Milano

In queste ore l'attrice, che interpreta Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, è stata fotografata in un momento di pausa sul set