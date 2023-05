Gal Gadot ha rifiutato un ruolo in Barbie: lo rivela Margot Robbie

Barbie , diretto da Greta Gerwig, regista di titoli come Lady Bird e Piccole donne, è il primo adattamento cinematografico della celebre bambola della Mattel, e sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 20 luglio 2023 . Il film, segue le vicende di Barbie e Ken , rispettivamente Margot Robbie e Ryan Gosling, che lasciano il perfetto mondo di plastica (“Life in plastic, it’s fantastic”) della Barbieland alla ricerca di risposte e della vera felicità nel mondo reale . Accanto a loro, il film conta innumerevoli versioni dell'iconica bambola Mattel, interpretate da celebrità internazionali come Kate McKinnon nei panni della Barbie strana, Issa Rae in quelli di Barbie Presidente, Hari Nef come Barbie medico, John Cena nel ruolo di Ken tritone e perfino Dua Lipa come Barbie Sirena . Margot Robbie, che del film ne è anche la produttrice, ha però cercato di coinvolgere anche un altro nome che interpretasse una delle versioni della popolare bambola: Gal Gadot , nota attrice e modella israeliana, purtroppo impegnata in altri progetti .

L’intervista a Margot Robbie: «Gal Gadot ha la “Barbie Energy”»

In vista della prossima uscita del film, Margot Robbie ha rilasciato un’intervista al noto Magazine Vogue, spiegando di aver provato a convincere anche Gal Gadot a vestire i panni di una delle bambole, senza però esserci riuscita per via di alcuni impegni dell’attrice. La protagonista Margot Robbie, ha parlato proprio di “Barbie Energy”, ovvero di quell’aurea necessaria per il film che solo l’attrice Gal Gadot avrebbe potuto apportare. A spiegare nei dettagli che cos’è “l’energia di Barbie”, è stata la stessa Robbie nel corso dell’intervista: «Gal Gadot è l'energia di Barbie. Perché Gal Gadot è così incredibilmente bella, ma non la si odia per essere così bella perché è così genuinamente sincera, ed è così gentile con entusiasmo, che è quasi ingenua». L’attrice e modella Gal Gadot, nota principalmente al grande pubblico per il suo ruolo di Wonder Woman nel DC Extended Universe e di Gisele Yashar nella saga di Fast and Furious, ha declinato la proposta di Margot Robbie per via di altri impegni lavorativi.