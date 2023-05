James Dean, all'asta oggetti inediti dell'attore

I circa 400 lotti rinvenuti nella tenuta dell'agente Jane Deacy includono foto, lettere, documenti e il contratto firmato dall'attore per La valle dell'Eden Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Una semplice scatola di cartone custodita in una casa di Tysons, in Virginia, ha svelato una collezione di ricordi di James Dean prima conservata dalla sua agente Jane Deacy (scomparsa nel 2008) e dalla sua famiglia, e ora messa all’asta. “Una delle parenti sta diventando vecchia e fragile e ha deciso di venderla” ha spiegato al The Guardian Nate Sanders, il banditore che ha ispezionato i preziosi oggetti appartenuti alla leggenda di Hollywood, senza precedenti per quantità e qualità. “È stato un grande colpo d’occhio solo vedere la collezione e vedere la sua profondità. Ci siamo seduti tutti sul pavimento del salotto e l’abbiamo ricostruita ed ero decisamente sbalordito perché solo avere un contratto di James Dean è incredibile, ma il solo contratto cinematografico che abbia mai firmato è in quel lotto: La valle dell’Eden”. Tra i circa 400 oggetti all’asta, infatti, c’è anche il contratto firmato da Dean con la Warner Bros per La valle dell’Eden, “uno dei più importanti contratti di recitazione nella storia di Hollywood” che allora aveva accordato alla casa di produzione la possibilità di estendere il contratto dell’attore a diverse altre pellicole (cosa poi avvenuta con Gioventù bruciata e Il gigante) e che ora prevede offerte a partire da 3000 dollari.

FOTO, LETTERE E DOCUMENTI La collezione contiene anche altri lotti inediti. Un ritratto in bianco e nero immortala un giovane e sorridente Dean, la sigaretta che pende dalle labbra, la giacca di pelle e il guanto che stringe il bavero, durante una sessione motociclistica del 1955. Lo scatto risulta unico, perché l'icona di Hollywood ha tracciato con una penna blu un messaggio per Deacy: "A mamma. Il mio cuore e grazie. Jim". L'attore considerava infatti la donna una seconda madre perché Mildred, la madre biologica, era morta a causa di un cancro all'utero quando lui aveva solo 9 anni, e in seguito era stato allontanato dalla matrigna. "È splendido" ha commentato Sanders, che ha fissato il prezzo di partenza dell'asta in 7500 dollari. Non mancano neppure due lettere scritte a mano da Dean e indirizzate a Deacy, ciascuna dal valore di partenza di 3000 dollari. Nella prima l'attore apostrofa l'agente come "mamma" e racconta frammenti della vita a Los Angeles durante le riprese de La valle dell'Eden, mentre nella seconda, un foglio tracciato con una penna blu, riconosce problemi personali e familiari ("non posso vivere con la mia matrigna un minuto di più e dovrò trovare un mezzo di trasporto" e "odio questo posto comunque"), cerca un dentista e disegna mano un piccolo autoritratto. La collezione include anche un documento di registrazione della motocicletta, datato 1953 e contenente il nome di Dean, l'indirizzo di New York e l'indicazione del produttore del mezzo di trasporto, che fissa per l'asta il valore di partenza a 100 dollari.

UNA LEGGENDA SENZA TEMPO Nato nel 1931 a Marion, in Indiana, Dean ha iniziato da giovanissimo gli studi teatrali e ha avviato la sua carriera nella recitazione nel 1951 con uno spot televisivo della Pepsi, per il quale ha guadagnato 30 dollari. Dopo gli esordi a Broadway, l'attore è stato notato dal regista hollywoodiano Elia Kazan e ha recitato in 3 soli film prima di morire in un incidente d'auto all'età di 24 anni. "Lui e Marilyn Monroe di quell'epoca sembrano avere solo una longevità storica. Vengono sempre pensati quando pensi alla classica Hollywood e non passano mai di moda. E lui è morto così giovane a 24 anni. Quell'età e il suo bell'aspetto e l'essere grande sullo schermo, era solo una combinazione vincente ed è per questo che i suoi autografi sono raccolti 68 anni dopo. È iconico. È uno dei grandi attori di tutti i tempi. È come Marlon Brando, ma Marlon Brando non è morto a 24 anni. James Dean sì."