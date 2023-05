Michelle Yeoh chiude al sequel di Everything Everywhere All At Once

Cinema

Oscar 2023, tutti i vincitori da Brendan Fraser a Michelle Yeoh. FOTO

La 95ª cerimonia degli Academy Awards si è conclusa con la vittoria di Brendan Fraser come Miglior attore per The Whale e di Michelle Yeoh come Miglior attrice per Everything Everywhere All At Once. Il film dei Daniels, candidato a 11 nomination, ha conquistato ben 7 premi, tra i quali quello per il Miglior film, la Miglior regia e il Miglior attore non protagonista. 4 Oscar per Niente di Nuovo sul fronte occidentale. Niente statuetta per la regista italiana Alba Rohrwacher

Il premio per il Miglior film d’animazione è andato a Pinocchio di Guillermo Del Toro, che ha battuto gli altri candidati Marcel The Shell With Shoes On, Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo desiderio, Il Mostro dei Mari e Red

Ke Huy Quan ha vinto il premio come Miglior attore non protagonista in Everything Everywhere All At Once. Commosso, l'attore ha baciato la statuetta e ha ricordato il suo viaggio cominciato su una barca e in un campo profughi: "Sono finito qui sul palco piu importante di Hollywood. Dicono che le storie così sono solo per il cinema, ma sono storie reali, è questo il vero sogno americano". Gli altri candidati erano Brendan Gleeson in Gli Spiriti dell'Isola, Brian Tyree Henry in Causeway, Judd Hirsch in The Fabelmans e Barry Keoghan in Gli Spiriti dell'Isola