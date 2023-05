Morto Giorgio Ferrara, regista che guidò il Festival di Spoleto

Se n’è andato giovedì 18 maggio a Roma , all’età di 76 anni , Giorgio Ferrara , regista e direttore artistico italiano, che dal 2007 al 2020 ha diretto il Festival dei Due Mondi, importante manifestazione internazionale di musica, arte, cultura e spettacolo che si svolge ogni anno nella città di Spoleto. Malato da tempo, Giorgio Ferrara era stato ricoverato fino all’ultimo in un ospedale della Capitale.

La lunga carriera di Giorgio Ferrara: il teatro, il cinema e l’incontro con Adriana Asti

Nato nel 1947 a Roma, Giorgio Ferrara, fratello maggiore del giornalista e scrittore Giuliano, dal 1958 al 1961 abitò a Mosca, dove il padre era corrispondente del quotidiano l'Unità dall'Unione Sovietica. Ferrara, cominciò poi la sua carriera aiutando l’attore e regista Luca Ronconi, passando poi lui stesso alla regia di opere di Luigi Pirandello, Carlo Goldoni, Enzo Siciliano, Franca Valeri, Natalia Ginzburg, Cesare Musatti e Corrado Augias, con attori del calibro di Valeria Moriconi, Andrea Giordana, Franco Citti, Gato Barbieri, Paolo Bonacelli, Ilaria Occhini, Ugo Pagliai e la grande Adriana Asti, divenuta poi sua musa, moglie e compagna di una vita. Sul grande schermo, la moglie ha preso parte alle pellicole di Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci (suo primo marito), Luis Buñuel e Tinto Brass e, sempre per il grande schermo, anche il marito Giorgio Ferrara ha collaborato a numerosi capisaldi della storia del cinema: su tutti, nel 1977, ha diretto Un cuore semplice, vincendo il premio speciale ai David di Donatello e il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Nel 1984 ha inoltre diretto il documentario L'addio a Enrico Berlinguer, per ricordare il segretario del Pci scomparso lo stesso anno. Nella sua carriera, Ferrari ha poi anche curato la regia di opere liriche, con l'Orchestra sinfonica Giuseppe Verdi di Milano. Negli ultimi anni, si era però intensificata notevolmente la sua attività e carriera da direttore artistico: dal 2003 al 2007, ha diretto l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi mentre dal 2007 al 2020 ha diretto il Festival dei Due Mondi.