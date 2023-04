Festival dei Due Mondi di Spoleto tra classico e avanguardia

Concerti di inaugurazione e di chiusura in Piazza del Duomo con l’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia: il 23 Giugno sarà diretta da Jakub Hrůša in un programma monografico con musiche di Leoš Janáček; il 9 Luglio Antonio Pappano sarà sul podio per la prima sinfonia e i Lieder eines fahrenden Gesellen di Mahler con la mezzosoprano Sasha Cooke.

“Parlando con il direttore d’orchestra Jakub Hrůša dell’opera di Janaceck ‘La piccola volpe astuta’ ci è venuta l’idea di realizzare un percorso tra gli animali nella musica – ci spiega la direttrice artistica del Festival Monique Veaute - . Ci sono centinaia di brani da Monteverdi a oggi! Da questo è nato il programma dei Concerti di mezzogiorno, con musiche celebri e meno celebri. Per me è anche un richiamo all’attualità, ai problemi del rapporto dell’uomo con gli animali, della sostenibilità, della biodiversità,. Abbiamo anche invitato per un incontro al Teatro Caio Melisso Stefano Mancuso, uno dei maggiori studiosi del mondo botanico. E per il capitolo danza?

A Spoleto 66 anche Alessandro Baricco, con uno spettacolo di parole e musica. Lo ha presentato così: “Facciamo un viaggio nel tempo antico con ‘La guerra nel Peloponneso’, il libro di Tucidide che racconta la guerra tra Atene e Sparta, i due grandi blocchi di quei tempi in quella parte del mondo. Nello spettacolo c’è la vicenda di Melo, un’isola che vuole rimanere neutrale, ma gli Ateniesi, che la controllano, non lo permettono e mandano le loro navi da guerra. Non devastano però l’isola, ma mandano gli ambasciatori per cercare un dialogo. È un dialogo pazzesco, è la riflessione dei nostri padri su cosa è giusto e cosa non è giusto fare quando c’è una forza molto più grande di un’altra. Riguarda anche il diritto a sfilarsi dalla violenza della guerra e le ragioni dell’imperialismo. È un testo che ha tantissimi anni, ma sembra parlare dei nostri giorni. Quello che faremo non è una lezione, nè un saggio, ma uno spettacolo. Giovanni Sollima ha scritto le musica e sarà sul palcoscenico con la sua orchestra dei 100 violoncellisti, che sarà anche la scenografia. Con me ci saranno Valeria Solarino e Stefania Rocca. Non riesco più a vedere i grandi personaggi greci interpretati da uomini, forse perché nessun maschio potrebbe reggere il confronto.”