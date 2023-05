Il film Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir, chiamato anche solo Miraculus, uscirà in anteprima mondiale in Francia l'11 giugno 2023 al cinema Grand Rex, per poi approdare in tutti i cinema della Nazione il 5 luglio, mentre in Italia uscirà il 6 luglio 2023 e, infine, sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 28 luglio. Nel frattempo, è stato rilasciato il primo trailer ufficiale del film, che racconta proprio la nascita dei supereroi Ladybug e Chat Noir.

La sinossi

Miraculus, ha come protagonisti due adolescenti parigini, che tentano di organizzare la loro vita di tutti i giorni tra le segrete attività di supereroi. In incognito, infatti, i due si trasformano in Ladybug e Chat Noir, al fine di proteggere la capitale parigina dai supercattivi, il cui più grande desiderio è quello di impossessarsi dei gioielli magici, chiamati appunto “Miraculous”, che donano poteri straordinari. E quando un nemico senza pietà minaccia di rubare i gioielli magici, la teenager Marinette verrà scelta per indossare il costume della supereroina Ladybug, che dovrà gestire la sua nuova identità segreta e la scuola, unendo le forze con un altro eroe carismatico, Chat Noir. Ciò che però Marinette non sa è che dietro la maschera di Chat Noir si nasconde Adrien, il timido compagno di classe per cui lei ha una cotta. Ma questa volta Ladybug, la supereroina che ha conquistato il cuore di tantissimi bambini e adulti in tutto il mondo, approderà per la prima volta sul grande schermo, in un film che racconterà come tutto è iniziato. Il primo lungometraggio animato basato sulla serie Miraculous, si concentrerà infatti su come Marinette e Adrien abbiano ottenuto il loro charm, tramutandosi di conseguenza nei supereroi che milioni di fan conoscono, e del perché il “supercattivo” Papillon sia diventato il loro acerrimo nemico. Nel film, Ladybug dovrà unire le forze con Chat Noir, per combattere l’orda di supercriminali che minacciano di distruggere la città di Parigi.