Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero già state ordinate due stagioni per questo attesissimo cartone animato realizzato da Cartoon Network. Proprio Cartoon Network ha diffuso nelle scorse ore il video che anticipa ciò che vedremo. Un succulento assaggio per tutti coloro che non vedevano l’ora di gustarsi un bel revival del cartone targato anni Novanta sui personaggi Looney Tunes. Potete guardare il primo teaser trailer di Tiny Toons Looniversity nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

È uscito il primo teaser trailer ufficiale di Tiny Toons Looniversity, la serie animata attesa per il prossimo autunno. Si tratta di un progetto in lavorazione dall'ormai lontano 2020, e vede coinvolte Amblin Entertainment e Warner Bros. Animation.

Anche se per adesso non ci sono notizie ufficiali in merito, alcune indiscrezioni che stanno circolando in rete sostengono che siano state già ordinate due stagioni per il cartone animato.

Invece non sembra affatto un rumor il fatto che tra i produttori esecutivi ci sia uno dei più grandi big della storia del cinema, ovvero Steven Spielberg.

Il celebre cineasta dovrebbe lavorare assieme a Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios e al suo presidente Sam Register, oltre al co-presidente di Amblin Television Justin Falvey e a Darryl Frank.

La fondatezza della notizia relativa alla presenza di Spielberg è assai probabile, dato che la Amblin Entertainment è la compagnia di produzione cinematografica e televisiva fondata proprio dal regista statunitense a cui si deve Lo squalo (giusto per citarne uno nella filmografia di questo mostro sacro della settima arte), assieme alla produttrice Kathleen Kennedy e al produttore Frank Marshall nel 1981.

Basta aprire il sito della Amblin per capire quanto Steven Spielberg faccia parte di questo mondo: noterete infatti che il logo che compare in alto, accanto al nome della pagina sul browser, è il simbolo della scena più indelebile della storia del cinema, ossia Elliot che vola in cielo a cavallo della sua bicicletta portando nel cestino E.T. l'extra-terrestre. La scena del volo in bicicletta è classificata da Empire come la più magica mai realizzata, e tutt'oggi è il logo della Amblin Entertainment, che reputa quella sequenza un vero e proprio fiore all'occhiello.



Tornando a Tiny Toons Looniversity, Erin Gibson farà da showrunner e da produttore assieme a Nate Cash, che ha già lavorato su Adventure Time.



