Stranger Things, Netflix annuncia lo spin-off animato

Stranger Things sta per tornare con una nuova stagione su Netflix, ma in attesa del gran finale dell'amata serie tv di fantascienza tra mondo reale e Sottosopra la piattaforma streaming ha confermato la realizzazione di una serie animata ispirata all'avventura di Undici, Will, Mike e i loro amici. Quasi tutti i dettagli sul progetto sono tenuti nascosti, a parte il fatto che i creatori saranno Eric Robles e Flying Bark Productions. Robles ha precedentemente creato le serie animate Random! Cartoons, Fanboy & Chum Chum e Glitch Tech. Upside Down Pictures e 21 Laps sono attualmente in trattativa con Netflix.

Stranger Things diventa un cartone animato "Abbiamo sempre sognato un'animazione di Stranger Things sulla scia dei cartoni animati del sabato mattina che siamo cresciuti amando, e vedere questo sogno realizzato è stato assolutamente elettrizzante", hanno dichiarato i fratelli Duffer in una nota. “Non potremmo essere più sbalorditi da ciò che Eric Robles e il suo team hanno ideato: le sceneggiature e gli artwork sono incredibili e non vediamo l'ora di condividere di più con voi! L'avventura continua…”. Stranger Things ha dimostrato di essere un successo globale e una delle serie originali più popolari di Netflix sin dal suo debutto nel 2016. È stata rinnovata per una quinta e ultima stagione che dovrebbe arrivare nel 2024. vedi anche Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things si fidanza

Il futuro di Stranger Things Netflix ha annunciato i piani per una serie spinoff live-action e uno spettacolo teatrale di Stranger Things. Non sono disponibili dettagli sullo spin-off live-action, anche se i Duffer hanno precedentemente affermato che non si concentrerà su personaggi come Undici o Steve Harrington. Nel marzo 2023 è stato rivelato che lo spettacolo teatrale si sarebbe ambientato ad Hawkins nel 1959 e avrebbe debuttato nel West End di Londra. I Duffer stanno anche lavorando a una versione tv live-action del manga giapponese e della serie anime Death Note. La serie è stata precedentemente adattata in un film Netflix live-action nel 2017. Stanno anche lavorando a un adattamento in serie del libro di Stephen King e Peter Straub The Talisman insieme a Amblin Entertainment e Paramount Television di Steven Spielberg. leggi anche Stranger Things, Gaten Matarazzo ha paura che la serie TV finisca