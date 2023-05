The Opera, Vincent Cassel protagonista del film di Davide Livermore

Confermata la nuova produzione Rai Cinema con Showlab che inizierà le riprese a breve a Torino Condividi

Davide Livermore torna a lavorare nella nativa Torino alla regia di The Opera, un film legato al mondo della lirica che propone una rivisitazione moderna del mito di Orfeo ed Euridice. Livermore dirige insieme a Paul Gep Cucco per una produzione Rai Cinema e Showlab che ha messo a disposizione un budget di circa 10 milioni di euro. Il cast scelto è internazionale e coinvolge nomi come Vincent Cassel, Caterina Murino, Rossy De Palma e Mariam Battistelli. Al momento non ci sono ancora molte notizie e dettagli sul progetto, se non che le riprese avranno luogo tra giugno e luglio 2023 e attualmente è in corso il casting delle comparse nella città piemontese.

The Opera: di cosa parla il film Basato su un maestoso spettacolo dedicato all'opera, andato in scena per la prima volta al Muscat Royal Opera House in Oman, The Opera ambienterà alcune scene nell'ex Oratorio di Santa Croce a Mondovì. Farà rivivere i luoghi, i personaggi e le musiche dei compositori che hanno fatto la grande storia dell'opera italiana (da Puccini a Verdi, da Vivaldi a Rossini) attraverso la reinterpretazione del mito di Orfeo ed Euridice. Euridice qui morirà a causa di un colpo di proiettile nel giorno del suo matrimonio e Orfeo, devastato dal dolore, andrà a cercarla nell’Ade, il Grand Hades Hotel, incontrando personaggi iconici e affrontando le sue paure. approfondimento I migliori film tratti da opere teatrali

The Opera Davide Livermore non è nuovo alle operazioni di traduzione delle sue regie d'opera. L'esempio che riguarda Torino è legato ai Vespri Siciliani, il cui allestimento aveva inaugurato al Teatro Regio le celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, divenuto un film di 210 minuti distribuito da Microcinema e che ha seguito le versioni per il grande schermo di Carmen e Otello. In occasione delle riprese previste per la prossima estate, la Torino Piemonte Film Commission ha lanciato un bando di casting sul sito fctp.it. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film