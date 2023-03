Davide Livermore: “Teatro il bene più importante del nostro Paese”

Il regista, tra i più importanti al mondo, e direttore del Teatro Nazionale di Genova racconta a Sky Tg24 la sua versione dell’Orestea di Eschilo. Uno spettacolo che ha incantato il capoluogo ligure e che arriva ora al Carignano di Torino. E al Teatro alla Scala è in scena Les Contes d’Hoffmann con la sua regia. Lo abbiamo incontrato in occasione della Giornata Mondiale del Teatro. L’INTERVISTA

“A che cosa serve il teatro oggi? Esattamente a questo, ad essere il bene, uno dei beni più importanti del nostro Paese. E questo ci viene riconosciuto da tutto il mondo”. Lo sottolinea Davide Livermore, regista e direttore del Teatro Nazione di Genova. Torinese, con una lunghissima carriera che lo ha visto anche firmare quattro prime del Teatro alla Scala di Milano, un record storico, Livermore è tra i più importanti registi teatrali al mondo ed è conosciuto per l’uso innovativo di nuove tecnologie e per i riferimenti cinematografici che spesso caratterizzano i suoi lavori. Lo abbiamo incontrato in occasione della Giornata Mondiale del Teatro a Genova, nel Teatro Ivo Chiesa in cui ha portato in scena la sua versione dell’Orestea di Eschilo, unica trilogia tragica del teatro greco antico giunta sino a noi nella sua completezza. Un progetto ambizioso, nato dalla collaborazione tra l’INDA – Istituto Nazionale del Dramma Antico e il Teatro Nazionale di Genova, che ha pienamente convinto il pubblico, rimasto affascinato da uno spettacolo di 4 ore e mezza che, dopo Genova, arriva al Teatro Carignano di Torino (dal 28 marzo al 6 aprile). Uno spettacolo con i video D-Wok, che alludono a oscuri presagi o terribili fatti di cronaca, gli splendidi costumi firmati da Gianluca Falaschi che rimandano agli anni Trenta e Quaranta, le musiche originali di Mario Conte e Andrea Chenna, le luci di Marco De Nardi. Tra gli interpreti principali: Laura Marinoni, Sax Nicosia Giuseppe Sartori, Gaia Aprea, Olivia Manescalchi, Stefano Santospago, Anna Della Rosa, Giancarlo Judica Cordiglia, Linda Gennari e Maria Grazia Solano.



50 metri quadrati di ledwall, una parete a specchio, 40 artisti in scena, 20 tecnici, 4 ore e mezza di spettacolo per portare in scena l'Orestea di Eschilo. Una vera e propria maratona, miniserie, in kolossal… Come vogliamo definirla?

"La più grande saga dell'antichità, l'unica trilogia che è arrivata ai nostri tempi nella sua completezza. Stiamo parlando di uno dei testi fondamentali per il nostro senso di giustizia e di comunità. L’Orestea ci insegna che per fare veramente il nostro dovere come esseri umani dobbiamo imparare ad elevare la nostra anima oltre quelli che sono i brutali, automatici e facili sensi di vendetta, oltre quel desiderio di ripagare il sangue col sangue che ha attraversato e continua ad attraversare la nostra storia”.

L’Orestea è stata scritta nel 458 a.C. Qual è il messaggio che arriva oggi?

La tragedia a mio avviso non deve mandare dei messaggi ma deve creare una tale immersione nel rito per cui per la gente diventa automatico sentirsi insieme, in una comunità, e celebrare una delle idee più straordinarie che l’Orestea porta con sé che è il concetto di giustizia.

Conosciamo la funzione sociale, politica e civica che aveva il teatro nell’antica polis. E nella nostra società che ruolo ha?

Le persone hanno bisogno di emozionarsi e qui, nell’hic et nunc teatrale, riescono a provare qualcosa che non è possibile sentire da nessun’altra parte. Nessun impianto stereo, neanche il più sofisticato, potrà mai valere di più di quello che qui riusciamo a realizzare per far vivere il rito dell’Orestea di Eschilo e quello della tragedia greca.