Cinema

Prezzo record all'asta per l'iconico abito bianco indossato da John Travolta nel film di culto La febbre del sabato sera (1977): il costume completo dell'attore statunitense è stato venduto all’asta dalla Julien’s Auction a Beverly Hills, in California, per 260.000 dollari (circa 235.000 euro) ed è considerato uno dei costumi più celebri della storia del cinema

Un bastone da passeggio in bambù appartenuto a Charlie Chaplin è stato aggiudicato per 39.000 dollari. Un trofeo Golden Globe vinto da Maximilian Schell (1930 - 2014) per il suo ruolo nel film Stalin (1992) è stato battuto per 16.000 dollari. Tra i numerosi oggetti di spicco dell’asta in California anche il machete impugnato da Harrison Ford in Indiana Jones e il Tempio Maledetto, un casco da Captain America, un hoverboard usato da Michael J. Fox in Ritorno al futuro, la parrucca originale indossata da Theda Bara nel film Cleopatra del 1917