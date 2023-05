Addio a Enrico Oldoini, maestro commedia all'italiana

Ancora sono poco chiare le cause della sua morte, ma Oldoini verrà sempre ricordato come una figura importante e influente della commedia all’italiana tra gli anni 80 e gli anni 90. Tra i suoi lavori basta pensare a Yuppies, Bellifreschi, Vacanze di Natale che hanno regalato tante risate al pubblico e alla critica del tempo. La sua carriera ha poi trovato una certa stabilità in televisione con alcune fiction RAI di successo, ma uno dei suoi grandi traguardi è stato sicuramente Don Matteo che ha creato da zero con Terrence Hill protagonista fino a oggi.

Dal cinema alla tv

Autore di cult come Borotalco di Verdone, Oldoini in queste ore è ricordato da colleghi e amici che hanno imparato molto da lui e conserveranno per sempre i suoi insegnamenti e la sua allegria. “Ciao amico, ti ho voluto bene”, ha scritto Christian De Sica su Instagram postando una foto in compagnia dell’artista scomparso. Come ha sottolineato ieri Enrico Vanzina, "far ridere è una funzione sociale” e come ha fatto lui con il padre Steno e il fratello Carlo, anche Enrico Oldoini ha dato il suo contributo per dare un po’ di leggerezza agli italiani con i suoi film e le sue serie tv.