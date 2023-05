Denti da squalo, trailer del film con Virginia Raffaele e Santamaria

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola che Lucky Red porterà nelle sale cinematografiche dall’8 giugno. Si tratta dell’opera prima diretta dalla giovane promessa del cinema italiano Davide Gentile. Protagonisti Virginia Raffaele, Claudio Santamaria, Edoardo Pesce e, per la prima volta sul grande schermo, il giovane Tiziano Menichelli

È uscito il trailer di Denti da squalo, il film che verrà portato da Lucky Red nelle sale cinematografiche dall’8 giugno. Si tratta dell’opera prima diretta dalla giovane promessa del cinema italiano Davide Gentile. I protagonisti sono Virginia Raffaele, Claudio Santamaria, Edoardo Pesce e, per la prima volta sul grande schermo, il giovane Tiziano Menichelli.



Denti da squalo è scritto da Valerio Cilio e Gianluca Leoncini, i quali hanno firmato un soggetto e una sceneggiatura che sono stati insigniti del Premio Solinas. Si tratta di un racconto di formazione, prodotto da Goon Films, Lucky Red, Ideacinema con Rai Cinema, in collaborazione con Prime Video.



Nella produzione coinvolto anche Gabriele Mainetti (Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out)

L'uscita del film era stata anticipata da Gabriele Mainetti (regista e produttore de Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out), il quale aveva affermato quanto segue: “Ho sempre vissuto la produzione con libertà assoluta. Faccio i film che voglio perché produco io. Produrre qualcun altro invece? Mmmh… l’idea mi ha sempre allettato, però era più un pensiero non una necessità, almeno fino a quando non ho incontrato Davide Gentile. Quale scelta migliore un pischello milanese alle prese con un racconto ambientato tra Ostia e Fiumicino? Davide nel suo Denti da squalo ha portato un candore e uno sguardo limpido che mi ha intenerito e commosso. Il film è spielberghiano nel suo DNA. Se da una parte Elliot aveva E.T. come migliore amico il nostro Valter ha uno squalo”. Queste parole erano state pronunciate tempo fa da Gabriele Mainetti, quando ha reso noto che la sua casa di produzione era coinvolta nel progetto di Denti di squalo.

Un film che racconta un’avventura di formazione incredibile

Denti da squalo racconta la storia di Walter, un ragazzino di 13 anni che ha appena perduto il padre.

È incominciata l'estate e lui vaga per il litorale romano, apparentemente senza meta. Ma è affascinato da un luogo misterioso che lo attrae inesorabilmente: una villa abbandonata. Ciò che più lo affascina di quel posto è la piscina, gigantesca e torbida. Ma quella casa che sembrava abbandonata in realtà non è affatto disabitata. E Walter vivrà l'estate più incredibile di tutta la sua vita.



