Brad Pitt guiderà a Silverstone per un film sulla Formula Uno

Brad Pitt sfreccerà in una vera macchina da corsa sul circuito di Silverstone per le riprese di un film, ancora senza titolo, sulla Formula Uno. Durante un panel organizzato in occasione dell’F1 Accelerate Summit a Miami, il regista Joseph Kosinski e il produttore Jerry Bruckheimer hanno condiviso alcuni dettagli sulla pellicola, che tra i produttori vanta anche la presenza del pilota sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Secondo il moderatore Will Buxton, i registi stanno “creando un 11º team che girerà in pista e all’evento da Silverstone alla fine dell’anno”. Silverstone è infatti la pista che il 9 luglio ospiterà il Gran Premio di Gran Bretagna, ma l’attore americano non sarà né protagonista della gara automobilistica contro altri piloti né alla guida di una vettura di Formula Uno. Come specificato da Variety, Pitt piloterà una versione opportunamente modificata di una vettura junior di F2 o F3, probabilmente nei momenti di pausa dei fine settimana di gara. Buxton ha aggiunto che la squadra del film ha creato “la più piccola telecamera mobile 6k mai progettata per portare lo spettatore nell’abitacolo” della macchina da corsa realizzata da Mercedes.