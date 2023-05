LYNCH / OZ , il trailer e il poster del documentario

WANTED CINEMA è lieta di diffondere il poster e il trailer italiano di LYNCH / OZ, nei cinema italiani il 15, 16 e 17 maggio. Il regista, Alexandre O. Philippeindaga i legami tra l’intramontabile classico americano Il mago di Oz (1943) di Victor Fleming e l'universo cinematografico, inquietante e fiabesco di David Lynch. Il film è stato presentato in anteprima nel programma Cinema e Serie TV di COMICON Napoli 2023. Condividi

WANTED CINEMA è lieta di diffondere il poster e il trailer italiano di LYNCH / OZ, nei cinema italiani il 15, 16 e 17 maggio. Il regista, Alexandre O. Philippe – già noto per gli apprezzati film-saggio The People vs. George Lucas e 78/52: Hitchcock’s Shower Scene su Psycho - indaga i legami tra l’intramontabile classico americano Il mago di Oz (1943) di Victor Fleming e l'universo cinematografico, inquietante e fiabesco di David Lynch. Il film è stato presentato in anteprima nel programma Cinema e Serie TV di COMICON Napoli 2023. A chiunque abbia amato Il Mago di Oz – recentemente tornato nelle sale cinematografiche italiane – questo documentario offrirà sorprendenti spunti di approfondimento e di raccordo con tutta l’opera di David Lynch. Suddiviso in sei capitoli, accompagnati nel loro svolgimento da guide d’eccezione come i cineasti John Waters, Rodney Asher (Room 237), Karyn Kusama (Jennifer’s Body, Destroyer) e David Lowery (Peter Pan & Wendy), il documentario LYNCH / OZ ci conduce in un viaggio nell’immaginario americano tra i suoi sogni e le sue paure ricorrenti, lungo il quale il regista Philippe - attingendo con libertà e creatività ai film più iconici di Lynch - crea accostamenti illuminanti.

I temi e le immagini di “Il mago di Oz” di Victor Fleming continuano a perseguitare l’arte e la filmografia di David Lynch fin dal suo primo cortometraggio. Probabilmente, nessun regista ha tratto ispirazione in modo così coerente e consapevole da un’unica opera. David Lynch è quindi intrappolato nella terra di Oz? Attraverso sei prospettive diverse, il film esplora l’ossessione di uno dei registi più iconici della storia del cinema, guidandoci nella lettura del simbolismo presente in tutte le opere di David Lynch. Amato dai cinefili di tutto il mondo, Lynch è un vero e proprio personaggio di culto. La sua visione attraversa il mondo dell’arte a tutto tondo: partendo dalla pittura, passa per la musica, per arrivare al cinema e alla televisione, firmando capolavori indiscutibili come “Velluto blu” e “Mulholland Drive” e una delle serie tv più importanti di sempre, “Twin Peaks”. Ogni sua espressione artistica, sia essa un quadro, un film o le sue insolite previsioni meteo in diretta su YouTube, sono attese con bramosia dai fan, curiosi di scoprire qualcosa di più su questo enigmatico, visionario regista. approfondimento Il Mago di Oz, venduta la clessidra del film a 495.000 dollari

Presentato in anteprima in Italia alla XVII Festa del cinema di Roma, candidato come Miglior Documentario al London Film Festival 2022, vincitore del Karlovy Vary International Film Festival 2022 e del Tribeca Film Festival 2022, LYNCH/OZ arriverà nei cinema italiani come evento speciale il 15, 16 e 17 maggio distribuito da Wanted Cinema. approfondimento I segreti di Twin Peaks debuttava 32 anni fa, tutto sulla serie cult